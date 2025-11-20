ORF-„Pressestunde“ mit Beate Meinl-Reisinger, BM für europäische und internationale Angelegenheiten, NEOS

Wien (OTS) -

Seit März 2025 ist Beate Meinl-Reisinger Außenministerin der Republik Österreich. Von Anfang an ein Job, der von internationalen Konflikten geprägt war und ist. Aber auch der Weg in die Regierung war holprig. Mittlerweile sind alle Koalitionspartner mit den Mühen der Ebene vertraut. Kritik von der Opposition ist an der Tagesordnung und auch innerhalb von NEOS sind nicht alle mit dem Kurs zufrieden. Wie schaut die professionelle Bilanz von Beate Meinl-Reisinger nach neun Monaten Regierungsarbeit aus? Wie die persönliche? Welche Krisen werden Österreich weiter beschäftigen? Kann eine Reform des Landes gelingen, und wie sollte sie ausschauen? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 23. November 2025, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen Ingrid Steiner-Gashi, „Kurier“, und Claudia Dannhauser, ORF.