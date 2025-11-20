Spendentag für LICHT INS DUNKEL bei ORF Radio Vorarlberg

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, 27. November 2025, ist auf ORF Radio Vorarlberg „Sie wünschen – wir spielen!“ das Motto. Es gibt einen bunten Musikmix nach den Wünschen der Hörerinnen und Hörer ganz im Zeichen der Solidarität für Menschen, die Unterstützung benötigen. Zwischen 5.00 Uhr und 22.00 Uhr kann sich jede und jeder für eine Spende von mindestens zehn Euro den persönlichen Lieblingshit wünschen und unterstützt damit LICHT INS DUNKEL in Vorarlberg. Musikwünsche und Spenden können an diesem besonderen Tag telefonisch unter 05572/3830 sowie online auf der Seite vorarlberg.ORF.at bekannt gegeben werden.

Senden für Spenden: ORF Vorarlberg für „Netzwerk Eltern Inklusion“

Seit mehr als fünf Jahrzehnten engagiert sich der ORF gemeinsam mit LICHT INS DUNKEL für Menschen mit Behinderungen und sozial benachteiligte Personen. Heuer gehen die LICHT INS DUNKEL-Spenden in Vorarlberg unter anderem an die Peer-to-Peer-Beratungsstelle des „Netzwerk Eltern Inklusion“ (NELI). Manche Kinder leben mit schweren Erkrankungen oder einer Behinderung. Für ihre Familien stellen sich viele Fragen zu Pflege, Hilfsmitteln, finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten, Inklusion, Fördermöglichkeiten und Zukunftsplanung für ihre Kinder. Diese Familien können sich an die neue Peer-to-Peer-Beratungsstelle wenden. Hier ist es möglich, mit anderen Eltern über die Herausforderungen, Fragen und Unsicherheiten im Leben mit einem Kind mit Beeinträchtigung zu sprechen sowie an deren Wissen und Expertise anzuknüpfen. Die neue Anlaufstelle hilft, eine große Informationslücke zu füllen. Bisher haben die Obfrauen und Vorstandsmitglieder unzählige ehrenamtliche Beratungsstunden geleistet, nun bekommt diese unverzichtbare Hilfeleistung einen professionellen Rahmen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit dem LICHT INS DUNKEL-Spendentag wollen wir zugleich Freude schenken und Hilfe ermöglichen: ORF Radio Vorarlberg erfüllt die Musikwünsche unserer Hörerinnen und Hörer und die eingehenden Spenden helfen unter anderem, die wichtige neue Gesprächs- und Infoplattform ‚Netzwerk Eltern Inklusion‘ zu etablieren. Das Team des ORF Vorarlberg bedankt sich für jede Spende im Zeichen des Miteinanders und der Hilfe für Menschen, die Unterstützung benötigen.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Der LICHT INS DUNKEL-Spendentag ist für uns im Team der erste vorweihnachtliche Höhepunkt. Wie schön, dass wir mit unserem Job Gutes bewirken und mit guter Musik und der Großzügigkeit unseres tollen Publikums Menschen unterstützen können. Danke jetzt schon für jede Spende!“

Spendenkonto:

LICHT INS DUNKEL Vorarlberg

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

IBAN: AT62 3700 0000 0005 0500

BIC: RVVGAT2B

Jeder Euro zählt – DANKE! Die Spende ist steuerlich absetzbar.