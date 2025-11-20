„Gute Nacht Österreich“: Peter Klien über Fußball-WM und Schuldenberg

Wien (OTS) -

Österreich kann sich bald nicht nur als Weltmeister im Schuldenmachen bezeichnen, sondern vielleicht auch als Weltmeister im Fußballspielen. Zumindest steht seit dieser Woche fest: Unser Nationalteam hat sich für die WM 2026 qualifiziert. Im Freudentaumel waren nicht nur Team und Fans, sondern auch Peter Klien, der mit seinem Mikrofon ausgerückt ist, um die Stimmung nach dem Match unter Spielern, Politikern und Publikum einzufangen. Ihre Emotionen zeigt die Late-Night-Satire „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 21. November 2025, um 23.25 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON.

Mindestens so groß wie der Jubel über den sportlichen Erfolg ist aber auch der Schuldenberg, der Bund und Länder überschattet. Laufend steigt das Budgetdefizit, doch statt gemeinsam einen Ausweg aus der Finanzmisere zu suchen, verschärft sich der Konflikt zwischen Bund und Ländern. Peter Klien analysiert gewohnt satirisch, wer wo und wie sparen will. Oder eben auch nicht. Währenddessen steigen Preise und Lebenshaltungskosten weiter. Dazu meldet sich der „Gute Nacht Österreich“-Außenreporter Walter Pflanzl (Bernhard Murg) vom Wiener Christkindlmarkt.

Und für alle, die mit Ihrer persönlichen finanziellen Situation und der allgemeinen politischen Lage in Österreich unzufrieden sind, hat „Gute Nacht Österreich“ die Lösung: Diktator werden! Es ist einfacher als man denkt: Weltweit zeigen Politiker derzeit, wie man funktionierende Demokratien schleichend in Autokratien verwandelt. Peter Klien liefert dazu eine konkrete Handlungsanweisung.