Hotelkongress 2026: Linz als Bühne für Zukunft und Innovation

Wien (OTS) -

Der Hotelkongress kehrt 2026 in das Design Center Linz zurück – in eine Stadt, die sich in den vergangenen Jahren dynamisch weiterentwickelt hat und als moderne, gut angebundene Metropole ideale Bedingungen für eine Veranstaltung dieser Größenordnung bietet. „Linz zeigt, wie Zukunft gestaltet werden kann. Genau dieser Spirit passt perfekt zur Hotellerie, die mitten in einer umfassenden Transformation steckt“, betont ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer.

Simplicity: Die Antwort auf wachsende Komplexität

Das Kongressmotto „Simplicity – einfach(er) machen“ bringt die aktuellen Anforderungen auf den Punkt. Die Hotellerie steht zugleich vor den Herausforderungen zunehmender Bürokratie, rasanter technologischer Entwicklungen, steigender Kosten und erhöhter Gästeerwartungen. Umso wichtiger sind klare, praxistaugliche Ansätze, die Abläufe erleichtern und Ressourcen schonen. „Der Hotelkongress zeigt, wie es gelingt, Strukturen zu vereinfachen, Technologie mit Mehrwert zu nutzen und das Gästeerlebnis durchgängig zu machen. Weniger Aufwand, mehr Wirkung für Betriebe, Teams und Gäste“, erklärt Gratzer.

Top-Speaker:innen: Zukunft, Technologie & Praxiswissen

Martina Mara spricht darüber, wie Vertrauen, Transparenz und psychologische Mechanismen unser Erleben von KI prägen – und wie Technologie gestaltet sein muss, damit sie den Menschen unterstützt statt überfordert. Harry Gatterer zeigt, wie man Komplexität produktiv nutzt, um neue Perspektiven zu gewinnen und Zukunft als Gestaltungsraum zu begreifen. Nikolaus Skene erläutert, welche Technologien die Hotels von morgen prägen und was wir von den innovativsten Köpfen der Welt lernen können. Greta Silver spricht über Selbstvertrauen, Wandel und die Kunst, Dinge einfach(er) zu machen – Themen, die Menschen über Generationen hinweg verbinden.

Branchenhighlight im Jänner

Rund 600 Teilnehmer:innen aus Tourismus, Wirtschaft, Politik und Medien werden beim Hotelkongress 2026 erwartet. „Unsere Branche hat schon oft bewiesen, dass sie Wandel nicht nur bewältigt, sondern aktiv gestaltet. Da braucht es Orientierung, Austausch und den Mut, neue Wege zu gehen. Der Hotelkongress bietet dafür den idealen Rahmen: Hier entstehen Ideen, die den Tourismus nachhaltig stärken und prägen“, streicht Gratzer hervor.

Mehr Infos und Anmeldung zum Hotelkongress 2026 finden sie hier: www.oehv.at/hotelkongress

