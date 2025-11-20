„Tage, die es nicht gab“: Am 24. November kommen in ORF 1 weitere „Tödliche Geheimnisse“ ans Licht

Wien (OTS) -

Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl stehen am Montag, dem 24. November 2025, um 20.15 und 21.05 Uhr in ORF 1 sowie jeweils bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON in den Folgen 3 und 4 der zweiten Staffel des ORF/ARD-Degeto-Film/ARD-Serienerfolgs „Tage, die es nicht gab“ inmitten der Ermittlungen um den Tod einer Schülerin, die Verbindungen zu allen vier Frauen zu haben schien. „Tödliche Geheimnisse“ drängen an die Oberfläche, wenn die Freundinnen so manches in ihrem Leben in Frage stellen müssen.

Mehr zu den Inhalten der Folgen

„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“: Folge 3 (Montag, 24. November, 20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Auf der Suche nach dem Mörder von Emily (Paulina Hobratschk) erkennen Leodolter (Tobias Resch) und Grünberger (Sissy Höfferer), dass sie wohl tiefer graben müssen. Denn jeder in Zollberg scheint etwas zu verheimlichen, vor allem die vier Frauen. Auch nach ihrem Tod schafft es Emily, Unruhe in die Gruppe der Freundinnen zu bringen. Doris (Diana Amft) zweifelt an der Aufrichtigkeit von Sebastian (Rick Kavanian), Christiane (Franziska Hackl) hat kein Verständnis für die Härte von Inès (Jasmin Gerat) und die Dynamik in der Freundinnenrunde verändert sich. Und dann entdeckt Miriam (Franziska Weisz) noch ein gut gehütetes Geheimnis von Inès.

„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“: Folge 4 (Montag, 24. November, 21.05 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Die heile Welt von Doris gerät komplett aus den Fugen! Von einem Moment auf den anderen muss sie sich die Frage stellen, ob ihre Ehe all die Jahre eine einzige Lüge war. Obwohl Emily tot ist, hat sie mit aller Gewalt zugeschlagen. Ihre Freundinnen braucht Doris nun mehr denn je. Leodolter und Grünberger müssen herausfinden, ob der Skandal um Sebastian etwas mit dem Mord an Emily zu tun hat. Und wenn Olivier (Etienne Halsdorf) doch nicht der Mörder von Emily ist, wer ist es dann?

„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ ist eine Produktion von MR FILM in Koproduktion mit ORF und ARD Degeto, MDR, SWR, WDR, NDR, BR und RB, hergestellt mit Unterstützung von FISA+ und Film in Austria (ABA).

„Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ auf ORF ON streamen

Die neuen Folgen von „Tage, die es nicht gab – Tödliche Geheimnisse“ stehen bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON zur Verfügung, wo auch die bereits ausgestrahlten Episoden sowie die erste Staffel zum Wiedersehen gestreamt werden können.