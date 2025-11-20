- 20.11.2025, 10:45:33
ORF zeigt U17-WM-Viertelfinale Österreich – Japan live
Am 21. November ab 13.20 Uhr in ORF 1
Nicht nur das Nationalteam, auch das U17-Team des ÖFB schreibt gerade heimische Fußballgeschichte: Mit fünf Siegen bei nur einem Gegentor und zuletzt einem sensationellen 4:0 gegen England im Achtelfinale ist die Elf von Herrmann Stadler in Katar ins WM-Viertelfinale eingezogen. Dort wartet nun Japan – ORF 1 überträgt am Freitag, dem 21. November 2025, ab 13.20 Uhr live. Die Kommentatoren sind Daniel Warmuth und Roman Mählich.
