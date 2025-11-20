Pellets bleiben im Vergleich zu Öl und Gas weiterhin klar günstiger – proPellets warnt vor gefährlichen Fake-Shops

Wien (OTS) -

Trotz des saisonalen Preisanstiegs bleiben Pellets weiterhin der kostengünstigste Komfortbrennstoff. Gleichzeitig beobachtet proPellets Austria eine wachsende Zahl betrügerischer Online-Shops und ruft zu besonderer Vorsicht beim Kauf auf.

Pelletpreis im November: saisonales Muster

Der Preis für Holzpellets liegt im November bei 355,9 Euro pro Tonne. Die aktuelle Entwicklung folgt dem typischen saisonalen Verlauf: In den warmen Monaten sind Pellets aufgrund der Einlagerungsaktionen günstiger, während die Preise Richtung Winter etwas anziehen. Der Branchenverband empfiehlt daher, den Einkauf möglichst im Frühjahr zu tätigen – so sichert man sich die günstigsten Preise des Jahres und bleibt von Preisänderungen gänzlich unberührt.

Fossile Energie deutlich teurer

Auch in der Heizsaison 2025 zeigt sich der klare Preisvorteil von Pellets: Heizöl kostet aktuell 49 % mehr, Erdgas sogar um 84,8 %. Für einen durchschnittlichen Haushalt entspricht das eine Einsparung von 1.057 Euro mit Pellets im Vergleich zu Heizöl, bei Erdgas sogar 1.817 Euro. Pellets bleiben damit der deutlich günstigste Brennstoff.

Warnung vor Fake-Shops

Immer häufiger tauchen betrügerische Online-Shops auf, die mit extrem niedrigen Preisen locken, aber nie liefern. proPellets Austria Geschäftsführerin, Doris Stiksl warnt deutlich: „Wir empfehlen dringend, Pellets nur bei Händlerinnen und Händlern des Vertrauens aus der Region zu kaufen. Wer vermeintlich billig online kauft, kann am Ende sehr teuer kaufen. Zudem sollte unbedingt auf die ENplus®-Qualität der Pellets geachtet werden – sie garantiert beste Qualität und zuverlässige Wärme.“

Geprüfte Händler finden

Unter propellets.at/lieferanten bietet proPellets Austria eine Übersicht seriöser, regionaler und ENplus®-zertifizierter Händler, die eine verlässliche Lieferung und beste ENplus®-Qualität der Pellets gewährleisten.

