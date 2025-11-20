PIABO Communications ist neue Lead-Kommunikationsagentur für Rabot Energy

Berlin (OTS) -

PIABO Communications, Europas führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt hat den smarten Energieversorger Rabot Energy von seiner Expertise überzeugt: PIABO Communications verantwortet künftig die strategische Kommunikations- und Medienarbeit von Rabot Energy im deutschen Raum mit Fokus auf Marken-, Stakeholder- und Produktkommunikation.

Die Zusammenarbeit zwischen PIABO Communications und Rabot Energy zielt darauf ab, die Sichtbarkeit der Marke Rabot Energy, einem Unternehmen der RABOT Energy DE GmbH, in Deutschland zu erhöhen, die mediale Präsenz in Fach- und Publikumsmedien auszubauen und die Marke bei Endkund:innen und Branchenkontakten weiter zu etablieren. PIABO Communications bringt dafür seine langjährige Expertise in der Kommunikation von Greentech-Themen rund um Erneuerbare Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit ein, ebenso wie in Markenstrategie und Thought-Leadership-Kommunikation - um Rabot Energy gezielt bei der Stärkung seiner Marktposition zu unterstützen.

Rabot Energy entwickelt Produkte und Technologien, die den Energiemarkt grundlegend verändern. Ziel ist es, Energieversorgung neu zu denken - digital, transparent und nachhaltig. Kommunikation spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie schafft Verständnis für die Innovationskraft hinter der Energiewende und Vertrauen in neue Modelle.

Jan Rabe, Co-Founder & CEO: "PIABO Communications teilt unsere Vision und verfügt zugleich über herausragende Expertise in der Kommunikation von Greentech-, Energie- und Nachhaltigkeitsthemen. Das Team rund um Andreas Krönke versteht es, komplexe Innovationen greifbar zu machen und Unternehmen als Treiber der Transformation zu positionieren. Gemeinsam zeigen wir, dass Fortschritt und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen."

Andreas Krönke, Executive Unit Director der Unit Greentech & Sustainability bei PIABO Communications, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: "Mit unserer Expertise im Bereich Greentech und Erneuerbare Energien verstehen wir, wie entscheidend Kommunikation für den Fortschritt der Energiewende ist. Rabot Energy entwickelt innovative Produkte, die den Wandel hin zu einer nachhaltigen Energiezukunft aktiv vorantreiben. Wir vermitteln diese Innovationen verständlich, schaffen Aufmerksamkeit für zukunftsweisende Lösungen und positionieren Rabot Energy als entscheidender Vordenker in der Branche. Als Kommunikationspartner gestalten wir diesen Wandel aktiv mit und zeigen, wie Technologie, Nachhaltigkeit und Kommunikation gemeinsam Zukunft schaffen."

Mit der neuen Partnerschaft setzen Rabot Energy und PIABO Communications gemeinsam ein starkes Zeichen für Innovation, Nachhaltigkeit und den kommunikativen Fortschritt der Energiewende.

Über PIABO Communications

PIABO Communications mit Sitz in Berlin, Hamburg, München, Paris und Singapur ist Europas führende Kommunikationsagentur und Wachstumsplattform für die innovativsten Unternehmen der Welt. Die Kommunikationsagentur erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen aus den Bereichen Deeptech, Defencetech, Fintech, Climate- und Greentech, HRtech, Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, Cybersecurity, AR/VR, VC, SaaS/Cloud, E-Commerce, Traveltech, Foodtech, Insuretech und Proptech. Das Leistungsspektrum der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Markenstrategie, Content-Marketing und Influencer-Programme. PIABO Communications wird von Gründer & CEO Tilo Bonow und Geschäftsführerin/COO Daniela Harzer, geführt und unterstützt als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio zählen u. a. Atos, GitHub, Google, Ledger, Lieferando, Sequoia Capital, Shopify, Sojade und Withings. Mehr über PIABO Communications: www.piabo.net

Über Rabot Energy

Rabot Energy ist eine Marke der RABOT Energy DE GmbH und treibt seit 2021 als digitaler Energieversorger die Energiewende in Deutschland voran. Mit 100 % Ökostrom und KI-basierter Optimierung hilft Rabot Energy Haushalten und Unternehmen, ihre Stromkosten deutlich zu senken. Über 150.000 Kunden vertrauen bereits auf die smarte Energieplattform. Mehr Informationen unter: www.rabot.energy