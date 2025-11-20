  • 20.11.2025, 10:30:02
Trends bei Sendungsmengen halten ungebrochen an: Rückgang bei Briefen, Anstieg bei Paketen

RTR veröffentlicht im RTR Post Monitor aktuelle Marktzahlen zum Postmarkt

Wien (OTS) - 

Im Briefsegment gehen die Sendungsmengen weiter zurück. Im zweiten Quartal 2025 wurden in Österreich rund 106,3 Millionen Briefe transportiert, das sind um knapp 10 Prozent weniger als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Ins Ausland gingen 6,0 Millionen Stück, das ist ein Rückgang um 6,3 Prozent.

Im zweiten Quartal 2025 wurden in Österreich 99,0 Millionen Pakete transportiert, das sind um 4,5 Prozent mehr als im zweiten Quartal des Vorjahres. Die meisten Pakete transportierte die Österreichische Post AG (52,2 Prozent), gefolgt von Amazon (16,4 Prozent) und DPD (13,4 Prozent).

Von Österreich in das Ausland gingen in Summe 8,3 Millionen Pakete. 7,6 Millionen Stück wurden innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zugestellt, 0,7 Millionen gingen in Regionen außerhalb des EWR. Marktführer in diesem Bereich ist UPS mit einem Marktanteil von 29,2 Prozent, gefolgt von GLS mit 23,6 Prozent und DPD mit 20,9 Prozent.

Der RTR Post Monitor erscheint vier Mal pro Jahr und enthält Daten zum österreichischen Postmarkt. Er ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/post-monitor-q22025 abrufbar.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.

