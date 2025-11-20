- 20.11.2025, 10:20:32
- /
- OTS0072
AVISO: Volkshilfe und Thalia starten österreichweite Aktion „Buchstaben für alle“
Thalia und die Volkshilfe Wien laden zum Auftakt der österreichweiten Aktion „Buchstaben für alle!“ ein. Ziel der Initiative ist es, armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen Zugang zu Büchern zu ermöglichen.
Datum: 25.11.2025, 11:00 Uhr
Ort: Thalia, Mariahilfer Straße 99, 1060 Wien
Teilnehmer*innen:
- Dr. Michael Häupl, Präsident Volkshilfe Wien
- Andrea Heumann, Geschäftsführerin Thalia
- Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien
Wir ersuchen um Anmeldung unter: presse@volkshilfe-wien.at
Volkshilfe und Thalia starten österreichweite Aktion „Buchstaben für alle“
Datum: 25.11.2025, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Thalia
Mariahilfer Straße 99
Rückfragen & Kontakt
Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH
Michael Glocker, BA
Telefon: +43 676 8784 1807
E-Mail: m.glocker@volkshilfe-wien.at
Website: https://www.volkshilfe-wien.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VHW