AVISO: Volkshilfe und Thalia starten österreichweite Aktion „Buchstaben für alle“

Thalia und die Volkshilfe Wien laden zum Auftakt der österreichweiten Aktion „Buchstaben für alle!“ ein. Ziel der Initiative ist es, armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen Zugang zu Büchern zu ermöglichen.

Datum: 25.11.2025, 11:00 Uhr

Ort: Thalia, Mariahilfer Straße 99, 1060 Wien

Dr. Michael Häupl, Präsident Volkshilfe Wien

Andrea Heumann, Geschäftsführerin Thalia

Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien

Volkshilfe und Thalia starten österreichweite Aktion „Buchstaben für alle“

