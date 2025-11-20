  • 20.11.2025, 10:20:32
AVISO: Volkshilfe und Thalia starten österreichweite Aktion „Buchstaben für alle“

Wien (OTS) - 

Thalia und die Volkshilfe Wien laden zum Auftakt der österreichweiten Aktion „Buchstaben für alle!“ ein. Ziel der Initiative ist es, armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen Zugang zu Büchern zu ermöglichen.

Datum: 25.11.2025, 11:00 Uhr

Ort: Thalia, Mariahilfer Straße 99, 1060 Wien

Teilnehmer*innen:

  • Dr. Michael Häupl, Präsident Volkshilfe Wien
  • Andrea Heumann, Geschäftsführerin Thalia
  • Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien

Wir ersuchen um Anmeldung unter: presse@volkshilfe-wien.at

Rückfragen & Kontakt

Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH
Michael Glocker, BA
Telefon: +43 676 8784 1807
E-Mail: m.glocker@volkshilfe-wien.at
Website: https://www.volkshilfe-wien.at

