Ludwig/Ruck - Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung
Aviso Foto-/Medientermin
Ab 21. November werden die Wiener Einkaufsstraßen und Einkaufsgebiete wieder in weihnachtliches Licht getaucht. Wir laden Sie herzlich zum traditionellen Auftakt, dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung, ein.
Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck
Freitag, 21. November 2025, 17.00 Uhr
Neuer Markt/Ecke Kupferschmiedgasse, 1010 Wien
