Ludwig/Ruck - Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung

Aviso Foto-/Medientermin

Wien (OTS) - 

Ab 21. November werden die Wiener Einkaufsstraßen und Einkaufsgebiete wieder in weihnachtliches Licht getaucht. Wir laden Sie herzlich zum traditionellen Auftakt, dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung, ein.

Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck

  • Freitag, 21. November 2025, 17.00 Uhr

  • Neuer Markt/Ecke Kupferschmiedgasse, 1010 Wien

