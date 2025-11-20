Ludwig/Ruck - Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung

Wien (OTS) -

Ab 21. November werden die Wiener Einkaufsstraßen und Einkaufsgebiete wieder in weihnachtliches Licht getaucht. Wir laden Sie herzlich zum traditionellen Auftakt, dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung, ein.

Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck

Freitag, 21. November 2025, 17.00 Uhr

Neuer Markt/Ecke Kupferschmiedgasse, 1010 Wien

