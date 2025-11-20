  • 20.11.2025, 10:17:03
Überreichung von Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Wien (OTS) - 

Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing gestern, am 19. November 2025, folgende Botschafterinnen und Botschafter in der Präsidentschaftskanzlei und nahm ihre Beglaubigungsschreiben entgegen:

I.E. Frau Ingrīda LEVRENCE, Botschafterin der Republik Lettland

S.E. Herr Arti HILPUS, Botschafter der Republik Estland

I.E. Frau Cynthia CHIDIAC, Botschafterin der Libanesischen Republik

S.E. Herr Gabriel ORELLANA ZABALZA, Botschafter der Republik Guatemala

I.E. Frau Sovannary KIMSOUR, Botschafterin des Königreichs Kambodscha

S.E. Herr Arthur Graham FISHER, Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika

Fotos von der Überreichung der Beglaubigungsschreiben sind hier abrufbar: https://we.tl/t-LB730ZacEK

