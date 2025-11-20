ARBÖ: Feuerrot löst Seegrün ab

Wien (OTS) -

Seit 4. November gibt es die digitale Vignette zu kaufen, heute folgt der Verkaufsstart für die Klebevignette in der Farbe Feuerrot. Damit endet die Ära der Klebevignette, die analoge Version der Autobahnvignette wird heuer zum letzten Mal angeboten.

Start für die Vignettenpflicht auf den heimischen Autobahnen und Schnellstraßen war der 1. Jänner 1997, also vor mehr als 28 Jahren. Schon das erste Autobahnpickerl war rot, die Kosten für die Jahresvignette betrugen damals knapp 40 Euro.

Ab 2027 gibt es nur noch die digitale Variante, wer heuer aber letztmalig kleben möchte, kann ab heute die Klebevignette erstehen:

Die Tarife für 2026 im Überblick:

Neue Tarife 2026 für Pkw (bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t tzGm):

10-Tages-Vignette: EUR 12,80

2-Monats-Vignette: EUR 32,00

Jahresvignette: EUR 106,80

Neue Tarife 2026 für Motorräder (einspurige Kfz):

10-Tages-Vignette: EUR 5,10

2-Monats-Vignette: EUR 12,80

Jahresvignette: EUR 42,70

Die Tagesvignette (Pkw: EUR 9,60; Motorrad: EUR 3,80) gibt es nur in digitaler Form und ist nicht als Klebevariante erhältlich.

Aufgeklebt werden muss die Vignette gut sichtbar am linken Windschutzscheibenrand oder hinter dem Rückspiegel (nicht am Tönungsrand). Alte Vignetten sollten nach ihrem Ablauf entfernt werden, um eine gute Rundumsicht zu gewährleisten.

Wichtig: Der Kaufnachweis der Klebevignette sollte aufbewahrt werden – er dient im Falle eines Totalschadens oder bei Bruch der Windschutzscheibe als Beleg, mit dem eine Ersatzvignette beantragt werden kann.

ARBÖ-Mitglieder haben einen klaren Vorteil: Beim Kauf einer Pkw-Jahresvignette bis Jahresende in einem der österreichweit 90 ARBÖ-Prüfzentren erhalten sie einen Liter Scheibenklar gratis dazu.

Vignettenpflicht gilt in Österreich für Pkw, Motorräder und leichte Wohnmobile auf Autobahnen und Schnellstraßen. Wer ohne eine gültige Vignette erwischt wird, hat eine Ersatzmautzahlung in Höhe von 120 Euro zu leisten. Gültig ist die neue Vignette ab 1. Dezember 2025 und sie läuft am 31. Jänner 2027 ab. Die Vignette für das Jahr 2025 behält noch bis 31. Jänner 2026 ihre Gültigkeit.