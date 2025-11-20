FPÖ - Irschik: Floridsdorf rutscht in die Gewaltspirale

Wien (OTS) -

In Floridsdorf eskaliert die Gewalt. Die jüngste Messerattacke, bei der zwei Syrer schwer verletzt wurden, zeigt, wie tief die Bandenkriminalität bereits in den Bezirk eingesickert ist. Die Bevölkerung hat längst das Vertrauen in die Sicherheitslage verloren, während die Täter immer skrupelloser agieren. Rivalisierende Banden aus dem arabischen Raum tragen ihre Konflikte immer öfter auf unseren Straßen aus. “Das ist inakzeptabel und muss endlich hart bekämpft werden. Messerverbote bleiben wirkungslos, wenn sie weder kontrolliert noch durchgesetzt werden – ein zahnloser Versuch, ein massives Problem zu kaschieren. Wer bei uns das Messer zückt und jemanden damit verletzt, muss umgehend abgeschoben werden”, fordert der freiheitliche Floridsdorfer Bezirksparteiobmann LAbg. Wolfgang Irschik.

Floridsdorf entwickelt sich zusehends zum Banden-Hotspot und die Polizei stößt aufgrund struktureller Versäumnisse an ihre Grenzen. Die rot-pinke Stadtregierung verweigert weiterhin jede ernsthafte sicherheitspolitische Kurskorrektur und überlässt die Bürgerinnen und Bürger ihrem Schicksal.

„Floridsdorf darf nicht zu einem rechtsfreien Raum verkommen. Die Menschen haben ein Recht auf Sicherheit und zwar jetzt, nicht irgendwann“, stellt Irschik abschließend klar.