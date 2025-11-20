„The Witcher 3“ als Briefmarkenblock auf der Vienna Comic Con (VIECC®)

Wien/Warschau/Riva (OTS) -

Die Vienna Comic Con ist das größte österreichische Event für Popkultur, Gaming und Cosplay und feiert heuer ihr 10-jähriges Bestehen. Vor zehn Jahren wurde auch das beliebte Videospiel „The Witcher 3: Wild Hunt“ des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt RED veröffentlicht, das die Popkultur – und damit auch die VIECC® - entscheidend mitgeprägt und verzaubert hat, und das sogar ganz ohne Axii-Zeichen. Aus diesem Grund haben sich die Österreichische Post, die VIECC® und CD Projekt RED entschlossen, einen gemeinsamen Briefmarkenblock herauszugeben: und zwar zu „The Witcher 3: Wild Hunt“.

Der einzigartige Briefmarkenblock wurde vom polnischen Künstler Krzysztof Domaradzki gestaltet, der die Verbindung von Polen und Österreich darstellen wollte, indem er Charaktere aus „The Witcher 3“ im Wiener Jugendstil interpretierte. Im Zentrum des Briefmarkenblocks stehen Geralt von Riva und Ciri, das Kind des Älteren Blutes, umrankt von floralen Ornamenten, die selbst in Toussaint als Meisterwerk gelten würden. In den vier Ecken des Briefmarkenblocks sind außerdem Yennefer, Triss, Vesemir und Rittersporn zu sehen, ein Ensemble, das jedem Witcher-Fan das Herz höherschlagen lässt. Die zwei Briefmarken mit Gerald und Ciri haben je einen Nennwert von 1,55 Euro (Tarif: Brief M). Der Briefmarkenblock erscheint in einer Auflage von 125.100 Exemplaren – eine Anspielung auf das Jahr 1251, in dem Ciri geboren wurde. Damit ist er fast so selten wie ein Gwent-Karten-Set aus Kaer Morhen.

Der „Witcher 3“-Briefmarkenblock wird am Samstag, den 22. November, auf der Vienna Comic Con präsentiert und kann vor Ort erstmals gekauft werden. Der Briefmarkenkünstler hält am Post-Stand zusätzlich Signierstunden ab und wird den Briefmarkenblock auch gleich signieren. Ab 24. November ist er dann auch in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: sammler-service@post.at) erhältlich.

Ebenfalls am Post-Stand auf der VIECC® wird es die Fortsetzung des begehrten Crypto stamp-Comics sowie die dazu passende neue Crypto stamp geben, die unmittelbar Bezug auf den Hauptcharakter der Geschichte nimmt. Der neue Comic „Crypto stamp Island – Schlacht der Spiegel“ erscheint in einer Auflage von nur 3.000 Stück, die Crypto stamp „Cassius“ mit 7.500 Stück. Umgesetzt wurde der neue Comic wieder mit ASH – Austrian Superheroes.

Vienna Comic Con (VIECC®)

Die VIECC® Vienna Comic Con ist zusammen mit der VCA® Vienna Challengers Arena das Top-Event für Popkultur und Gaming in Österreich und in dieser Ausrichtung einzigartig in ganz Mitteleuropa. Einmal im Jahr wird die Messe Wien zwei Tage lang Schauplatz für Starpower aus Film, TV, Comic, Cosplay, Fantasy und Gaming: mit knapp 40.000 Besucher*innen und über 600 Aussteller*innen auf 42.000 m² Fläche.

Geboten wird ein breites Spektrum an Veranstaltungen und Unterhaltungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen – darunter Vorträge, Shows, Artist Alley und Meet & Greet mit prominenten Stars. Die Marke VIECC® Vienna Comic Con ist Eigentum der Wiener Messe und Congress GmbH und wird unter Lizenz von Austrian Exhibitions Experts GmbH verwendet, die seit 2022 als Veranstalter auftritt.

The Witcher 3: Wild Hunt

Das Witcher-Franchise basiert auf den Romanen des polnischen Autors Andrzej Sapkowski und hat sich über Bücher, Videospiele und eine erfolgreiche Netflix-Serie zu einem weltweiten Erfolg entwickelt. Die düstere Fantasywelt rund um Hexer Geralt von Riva begeistert mit komplexen Figuren, politischen Intrigen und epischen Kämpfen gegen Monster und Magie. Mit Millionen verkauften Exemplaren und zahlreichen Auszeichnungen zählt „The Witcher” zu den einflussreichsten Marken der modernen Popkultur.

In „The Witcher 3: Wild Hunt“ schlüpft man als Spieler*in erneut in die Rolle des titelgebenden Hexers Geralt, der sich auf die Suche nach seiner Ziehtochter Ciri begibt. Das Spiel wurde mehrfach ausgezeichnet – unter anderem als „Game of the Year“ – und gilt als Meilenstein des modernen Storytellings im Gaming.