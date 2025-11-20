- 20.11.2025, 10:00:34
AVISO: PK und Black Friday-Aktion von GLOBAL 2000, Caritas Wien, Volkshilfe Wien am 26.11. um 10 Uhr
Österreich hat ein Müllproblem. Wegwerfmode unter anderem von Temu und Shein zu Billigstpreisen sorgt täglich für mehr als 500 Tonnen an Kleidung, die auf Deponien landet oder verbrannt wird. Rund um den Black Friday verleiten unzählige Lockangebote vor allem junge Menschen zu spontanen Impulskäufen.
GLOBAL 2000, die Caritas Wien und die Volkshilfe Wien machen daher im Vorfeld des Black Friday mit einer eindrucksvollen Aktion auf diese Entwicklung aufmerksam und bieten Altenativen an.
Pressekonferenz und Film-/Fotoaktion
Mittwoch, 26. November, 10 Uhr, 1010 Wien, Graben/Bräunerstraße bei der Pestsäule
Caritas und Volkshilfe Wien machen beim Termin unter anderem auf die Vorteile von Second-Hand aufmerksam. Beide Organisationen geben in ihren Second-Hand-Shops nicht nur gebrauchten Textilien eine zweite Chance, sondern eröffnen zugleich langzeitarbeitslosen Menschen neue Perspektiven für den Weg zurück in die Berufstätigkeit.
Anna Leitner, Sprecherin für Ressourcen, Global 2000
Oliver Türkoglu, Fachbereichsleiter Sachspenden und Logistik, Caritas der Erzdiözese Wien
Claudia Bernatz, Betriebsleitung TAV Betriebe, Volkshilfe Wien
