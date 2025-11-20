48er-Winterdienst: Wien ist vorbereitet!

Wien (OTS) -

Kommen Kälte und Schnee, heißt es für die 48er, Verkehrssicherheit und Umweltschutz in Einklang zu bringen. Und darauf ist die für den Winterdienst auf Wiens Straßen zuständige Magistratsabteilung bestmöglich vorbereitet. Bis zu 1.400 geschulte Mitarbeiter*innen und 281 Räum- und Streufahrzeuge – 70 davon werden von privaten Firmen gestellt – sind jederzeit einsatzbereit. „Die Vorbereitungsarbeiten inklusive der dahinterstehenden Logistik für das 2.800 km lange Wiener Straßennetz laufen seit April und werden flexibel auf die Anforderungen und Wetterbedingungen angepasst“, so Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Weltweit technologischer Vorreiter

Gerade beim Winterdienst gehören die 48er zu den technologischen Vorreitern – weltweit. In den Fahrzeugen, Geräten, der Auswahl und dem Einsatz von Streumitteln, der Logistik aber auch in den regelmäßigen Schulungen stecken jahrelange Entwicklung und Optimierung. Seit langem wird in hochmoderne Geräte wie z.B. den Doppelklingenpflug und Kombistreuer für Feuchtsalz und Sole investiert, die Fahrzeugflotte wird Zug um Zug von Feuchtsalzstreuung auf Sole umgerüstet, neue Geräte sind mit zusätzlichen Streubalken ausgestattet.

„So wenig wie möglich und so viel wie nötig: Für uns ist wichtig, die Sicherheit im Verkehr zu gewährleisten, gleichzeitig aber auch die Umwelteinflüsse auf ein Minimum zu reduzieren. Dabei sind die 48er wirklich top, vor allem wenn es um Effizienz und Sparsamkeit beim Einsatz von Streumitteln geht“, so der Czernohorszky.

Salzstreuung: Effizient und sparsam

Die 48er decken mit ihren Streu- und Räumfahrzeugen und der damit verbundenen Technologie das ganze Kältespektrum ab: Die meisten Einsätze werden bei Temperaturen um 0° gefahren, hier kommt Sole zum Einsatz. Ist es kälter, wird auf Feuchtsalz umgestellt und umgekehrt. Alle Streu- und Räumfahrzeuge verfügen über Streuaufbauten der modernsten Feuchtsalz- und Soletechnologie. Damit bieten sie die effizienteste, sparsamste und umweltschonendste Methode der Salzstreuung: Das angefeuchtete Streugut haftet auf der Fahrbahn und wird nicht verweht oder zur Seite geschleudert. Die Umweltbelastung wird bei gleichbleibend guter Wirkung deutlich reduziert, die Tauwirkung bleibt bei Temperaturen bis zu -15°C aufrecht. Die ausgebrachte Menge ist im Vergleich zu früheren Geräten deutlich weniger, was zusätzlich die Feinstaubbelastung in der Stadt reduziert.

Wichtig: Eigenverantwortung der Wiener*innen

Liegt Schnee und/oder ist es eisglatt, plädieren die 48er für die Eigenverantwortung jedes Einzelnen/jeder Einzelnen: bitte winterliches Schuhwerk tragen, vorsichtig gehen und die Geschwindigkeit beim Fahren an die winterlichen Verhältnisse anpassen – und der Winter kann kommen.

Die Fakten

eingesetztes Personal (max.): 1.400 Personen

betreute Straßenlänge: 2.800 km (bzw. 6.000 km Fahrstreifen)

betreute Straßenfläche: 24,5 Mio. m²

von der 48er betreute Länge an Gehsteigen, kombinierten Geh- und Radwegen, Stiegen und Marktflächen: 1060 km

eingesetzte Räum- und Streufahrzeuge: 281 LKW, Geräteträger und Traktore; davon 70 Fahrzeuge privater Firmen

Winterdienstlagerplätze: 11

Glättewarnanlagen: 10

Information

Schneetelefon der MA 48: 01/546 48

Über die 48er

Die zentralen Aufgaben der Wiener Magistratsabteilung 48 - Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark sind die Sicherstellung der kommunalen Abfallwirtschaft, einer sauberen Stadt und sicherer Verkehrsflächen bei winterlichen Verhältnissen. Mit rund 3.000 Mitarbeiter*innen zählen die 48er zu den größten Magistratsabteilungen der Bundeshauptstadt. Zu ihren Aufgaben kommen neben der Müll- und Altstoffsammlung die Mistplätze, die Abfallbehandlung – wie das Betreiben einer Biogasanlage und der Deponie Rautenweg – aber auch die WasteWatcher, die Abschleppgruppe, die öffentlichen WC-Anlagen sowie der Fuhrpark der Stadt Wien, der 48er-Tandler, die Abfallberatung und das Zentrale Fundservice.

Das Sauberkeitsangebot der MA 48/der Stadt Wien umfasst 470.000 Restmüll- und Altstoffbehälter, 21.000 Papierkörbe, 3.900 Hundekotsackerlspender, 1.200 freistehende Aschenrohre, 13 Mistplätze und 4.400 öffentliche Standorte für die getrennte Sammlung.

Die orangen 48er leisten mit ihrem breiten Leistungsportfolio nicht nur einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Daseinsvorsorge, die Wiener Abfallwirtschaft gilt auch europaweit als Vorreiter und Aushängeschild.

Nähere Informationen: https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss) MA48