SPÖ-Lindner/Mras zum Transgender Day of Remembrance: Sicher und angstfrei leben – unabhängig von der Geschlechtsidentität!

Wien (OTS) -

Jedes Jahr steht der 20. November als Transgender Day of Remembrance im Zeichen des weltweiten Gedenkens an die Opfer von trans*feindlicher Gewalt. Dass diese Gewalt leider auch in Europa und Österreich zunimmt, zeigen nicht nur internationale Studien, sondern auch die Erfahrungen zahlreicher Selbstvertretungsgruppen und NGOs. TGEU, die europäische Menschenrechtsplattform für die trans* Community, veröffentlichte dazu in dieser Woche eine Erhebung, wonach 281 trans* Personen in den vergangenen Monaten weltweit ermordet wurden. Die Organisation warnt außerdem vor dem starken Anstieg von Angriffen auf trans* Aktivist*innen. Die Dunkelziffer nicht gemeldeter Hassangriffe und Gewalttaten dürfte dabei auch in Ländern wie Österreich in dieser Gruppe besonders hoch sein. Für die sozialdemokratische LGBTIQ+ Organisation SoHo steht daher fest: „Kaum eine Gruppe wird von Trump, Orban und den rechten Kulturkämpfern so sehr ins Visier genommen, wie die trans* Community! Auch in Österreich schüren die FPÖ und der rechte Rand bewusst den Hass gegen diese Menschen und befeuern damit eine Stimmung, die die Sicherheit und Selbstbestimmung von trans* Personen massiv gefährdet“, betont SoHo-Trans*Sprecherin Dominique Mras gemeinsam mit SoHo-Vorsitzendem und SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner. „Gerade angesichts dieser billigen Polemik sind heute die vernünftigen Kräfte in unserer Gesellschaft gefragt, diesem Hass mit Ruhe, Fakten und Solidarität entgegenzutreten! Jeder Mensch in Österreich hat das Recht auf ein sicheres, angst- und gewaltfreies Leben – und zwar unabhängig von Geschlecht und Geschlechtsidentität!“ ****

Die SoHo erwartet sich daher im Zuge des Nationalen Aktionsplans gegen Hate Crime einen klaren Fokus auf den Schutz besonders vulnerabler Gruppen vor Hass und Diskriminierung. Nachdem dieser im Nationalrat beschlossen wurde, geht es jetzt an die Umsetzung. „Hassverbrechen und die Verbreitung von Verschwörungstheorien gegen Personen aufgrund ihrer Geschlechtsidentität sind ein rasant wachsendes Problem in Österreich und gefährden nicht nur die direkt Betroffenen, sondern den gesamten gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land“, so Mras und Lindner. „Alle von uns sind deshalb gefordert, gegen Unwahrheiten, Hass und Angriffe aufzustehen!“ (Schluss) mw