Grünwelt Energie wirbt mit Harry Wijnvoord in Österreichs Fernsehen

Grünwelt Energie entschied sich für seinen neuesten TV-Spot im Game-Show-Stil mit dem niederländischen Moderator Harry Wijnvoord zusammenzuarbeiten. Der Spot ist derzeit im österreichischen Fernsehen auf PULS 4, ATV und ATV2 sowie weiteren TV-Sendern und auf den Social-Media-Kanälen des Energieanbieters zu sehen.

Der auch in Österreich bestens bekannte niederländische Moderator Harry Wijnvoord bittet im aktuellen TV-Spot von Grünwelt Energie zur fiktiven "Preissieger: Die Spar-Show". In dieser wird eine Teilnehmerin von Wijnvoord gefragt, wie hoch ihre Ersparnis im Jahr mit Grünwelt Energie als ihrem Anbieter gewesen wäre. Diese wagt eine Schätzung auf "300 Euro". Mit dieser Antwort liegt die Kandidatin jedoch deutlich zu niedrig: Quiz-Show-Legende Wijnvoord gibt "744 Euro" an. Hiernach lädt Harry Wijnvoord die Zuschauer des Spots ein, selbst mit dem Tarifcheck auf gruenwelt.at zu prüfen, ob Ersparnisse beim Bezug von Ökostrom oder Ökogas möglich sind.

Quiz-Show-Thematik und Harry Wijnvoord passen perfekt zusammen

In Österreich ist Harry Wijnvoord bei vielen Zuschauern bekannt durch die legendäre Gameshow "Der Preis ist heiß". Die Moderatorenlegende präsentierte den TV-Zuschauern während der 1990er Jahre in 1.873 Ausgaben die diversen Spielrunden. In der deutschen Produktion war das Ziel der Kandidaten, den Handelspreis eines oder gleich mehrerer Produkte möglichst genau zu schätzen, ohne "den Preis zu überbieten" "Harry passte aufgrund seiner Vita einfach perfekt zu unserer Idee, einen TV-Spot in einem Quiz-Show-Gewand zu produzieren", so Grünwelt Energie.

"Österreichs Beste": Grünwelt Energie punktet nicht nur mit Preisen

Grünwelt Energie wurde als Anbieter in das Online-Ranking "Österreichs Beste" 2025 des SZ Instituts aufgenommen, welches Unternehmen mit hoher Kundenorientierung auszeichnet.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend verschiedene Gastarife in Österreich an.