Lotto: Dreifachjackpot am Sonntag – es geht um 3,3 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Auch bei der Mittwochsziehung gab es gestern Abend keinen Lotto Sechser. Niemand hatte die Zahlen 4, 14, 34, 39, 41 und 44 auf einem Lottoschein angekreuzt. Damit wartet am Sonntag ein Dreifachjackpot auf die Spielteilnehmer:innen bei Lotto „6 aus 45“. Im Topf für den oder Sechser liegen dann 3,3 Millionen Euro.

Es gab einen Solo Fünfer mit Zusatzzahl in Kärnten, der sich auf einem Lotto Normalschein im dritten von sechs abgegebenen Tipps befand. Der oder die Gewinner:in erhält dafür etwas mehr als 105.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei der LottoPlus Ziehung am Mittwoch gab es keinen Sechser. Davon profitieren die LottoPlus Fünfer, denn die Gewinnsumme des Sechser-Rangs wurde, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, auf sie aufgeteilt. Jeder der 44 LottoPlus Fünfer erhält somit knapp 6.300 Euro. Für den LottoPlus Sechser bei der nächsten Ziehung geht es dann um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es in der vergangenen Runde gleich sechs unterschiedliche Gewinner:innen, die die richtige Joker-Kombination und das „Ja“ zum Joker angekreuzt hatten. Zwei Gewinne zu mehr als 34.000 Euro gehen hier nach Wien, je ein Gewinn wurde in Kärnten, Niederösterreich, via win2day sowie mit einem Lotto Anteilsschein erzielt.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 19. November 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.