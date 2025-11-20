  • 20.11.2025, 09:38:05
  • /
  • OTS0042

Lotto: Dreifachjackpot am Sonntag – es geht um 3,3 Millionen Euro

Solo Fünfer mit Zusatzzahl erhält 105.000 Euro

Wien (OTS) - 

Auch bei der Mittwochsziehung gab es gestern Abend keinen Lotto Sechser. Niemand hatte die Zahlen 4, 14, 34, 39, 41 und 44 auf einem Lottoschein angekreuzt. Damit wartet am Sonntag ein Dreifachjackpot auf die Spielteilnehmer:innen bei Lotto „6 aus 45“. Im Topf für den oder Sechser liegen dann 3,3 Millionen Euro.

Es gab einen Solo Fünfer mit Zusatzzahl in Kärnten, der sich auf einem Lotto Normalschein im dritten von sechs abgegebenen Tipps befand. Der oder die Gewinner:in erhält dafür etwas mehr als 105.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei der LottoPlus Ziehung am Mittwoch gab es keinen Sechser. Davon profitieren die LottoPlus Fünfer, denn die Gewinnsumme des Sechser-Rangs wurde, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, auf sie aufgeteilt. Jeder der 44 LottoPlus Fünfer erhält somit knapp 6.300 Euro. Für den LottoPlus Sechser bei der nächsten Ziehung geht es dann um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es in der vergangenen Runde gleich sechs unterschiedliche Gewinner:innen, die die richtige Joker-Kombination und das „Ja“ zum Joker angekreuzt hatten. Zwei Gewinne zu mehr als 34.000 Euro gehen hier nach Wien, je ein Gewinn wurde in Kärnten, Niederösterreich, via win2day sowie mit einem Lotto Anteilsschein erzielt.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 19. November 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH

Günter Engelhart
Telefon: +43 (1) 79070 - 31910

Christopher Reisinger
Telefon: +43 (1) 79070 - 31933

Gerlinde Wohlauf
Telefon: +43 (1) 79070 - 31920

Website: https://www.lotterien.at, https://www.win2day.at,
https://www.playsponsible.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright