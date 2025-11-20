  • 20.11.2025, 09:20:07
  • /
  • OTS0040

SALESIANER MIETTEX GmbH erstmals mit Bronze-Siegel von Best Recruiters ausgezeichnet

Bronze-Award-Übergabe BEST RECRUITERS x SALESIANER Gruppe
Wien (OTS) - 

Die SALESIANER MIETTEX GmbH erreicht erstmals das Bronze-Siegel der renommierten Best Recruiters-Studie – und ist damit das erste Wäschereiunternehmen Österreichs, das diese Auszeichnung erhält. Der Erfolg bestätigt die systematische Weiterentwicklung der Recruiting- und Onboarding-Prozesse des Unternehmens.

„Bei SALESIANER steht der Mensch im Mittelpunkt – von der ersten Kontaktaufnahme bis weit in den Arbeitsalltag hinein. Die Auszeichnung zeigt, dass wir unsere Recruiting- und Onboarding-Prozesse kontinuierlich und erfolgreich weiterentwickeln und auf Qualität setzen“, sagt Phillip-Sebastian Marchl, COO der SALESIANER MIETTEX GmbH.

Der Bronze-Status ist das Ergebnis konsequenter Arbeit im HR-Bereich: Das Team rund um Head of HR Andreas Petö hat in den vergangenen Jahren die Recruiting-Standards, die Bewerberkommunikation, die Karriere-Website und die internen Abläufe gezielt weiterentwickelt und modernisiert.

Drei starke Arbeitgeber-Siegel im Jahr 2025

2025 wurde SALESIANER bereits von drei unabhängigen Instituten mit Arbeitgeber-Auszeichnungen prämiert:

  • kununu Top Company (zum dritten Mal in Folge)

  • trend Top Arbeitgeber (erstmals)

  • Best Recruiters Bronze (erstmals)

Die drei Auszeichnungen stammen aus unabhängigen Quellen und decken unterschiedliche Perspektiven ab – Mitarbeiterfeedback, objektive Studien und externe HR-Audits. Zusammen zeigen sie, dass SALESIANER sein Arbeitgeberprofil konsequent stärkt.

Über Best Recruiters

Best Recruiters ist die größte Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum. Sie untersucht jährlich die Recruiting-Qualität von Unternehmen anhand eines wissenschaftlich fundierten Kriterienkatalogs. Bewertet werden unter anderem:

  • die Qualität und Geschwindigkeit der Bewerberkommunikation,

  • die Professionalität und Informationsdichte der Karriere-Website,

  • der Umgang mit Bewerber:innen in allen Prozessschritten,

  • sowie die Gesamtqualität und Effizienz des Recruitingprozesses.

Mit dem Bronze-Siegel zählt SALESIANER nun zu den bestbewerteten Unternehmen im österreichischen Vergleich – ein Ergebnis, das vor allem im hart umkämpften Arbeitsmarkt klar wahrgenommen wird.

Über SALESIANER

Die SALESIANER MIETTEX GmbH ist Österreichs führender Spezialist für textile Vollversorgung und Hygienedienstleistungen. Mit rund 3.700 Mitarbeiter:innen (2.300 in Österreich, 3.700 international), 32 Standorten in 11 Ländern und einem täglichen Volumen von über 600 Tonnen gewaschener Wäsche zählt SALESIANER zu den größten Dienstleistungsunternehmen seiner Branche in Europa. Ein eigener Fuhrpark von rund 350 LKWs stellt die zuverlässige Versorgung von Kund:innen aus Hotellerie, Industrie, Medizin, Pflege und weiteren Bereichen sicher.

Rückfragen & Kontakt

SALESIANER MIETTEX GmbH
Gernot Mutzl, BA, MBA
PR & Communication Manager
Mobil: +43 660 69 72 071
g.mutzl@salesianer.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SMX

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright