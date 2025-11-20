SALESIANER MIETTEX GmbH erstmals mit Bronze-Siegel von Best Recruiters ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Die SALESIANER MIETTEX GmbH erreicht erstmals das Bronze-Siegel der renommierten Best Recruiters-Studie – und ist damit das erste Wäschereiunternehmen Österreichs, das diese Auszeichnung erhält. Der Erfolg bestätigt die systematische Weiterentwicklung der Recruiting- und Onboarding-Prozesse des Unternehmens.

„Bei SALESIANER steht der Mensch im Mittelpunkt – von der ersten Kontaktaufnahme bis weit in den Arbeitsalltag hinein. Die Auszeichnung zeigt, dass wir unsere Recruiting- und Onboarding-Prozesse kontinuierlich und erfolgreich weiterentwickeln und auf Qualität setzen“, sagt Phillip-Sebastian Marchl, COO der SALESIANER MIETTEX GmbH.

Der Bronze-Status ist das Ergebnis konsequenter Arbeit im HR-Bereich: Das Team rund um Head of HR Andreas Petö hat in den vergangenen Jahren die Recruiting-Standards, die Bewerberkommunikation, die Karriere-Website und die internen Abläufe gezielt weiterentwickelt und modernisiert.

Drei starke Arbeitgeber-Siegel im Jahr 2025

2025 wurde SALESIANER bereits von drei unabhängigen Instituten mit Arbeitgeber-Auszeichnungen prämiert:

kununu Top Company (zum dritten Mal in Folge)

trend Top Arbeitgeber (erstmals)

Best Recruiters Bronze (erstmals)

Die drei Auszeichnungen stammen aus unabhängigen Quellen und decken unterschiedliche Perspektiven ab – Mitarbeiterfeedback, objektive Studien und externe HR-Audits. Zusammen zeigen sie, dass SALESIANER sein Arbeitgeberprofil konsequent stärkt.

Über Best Recruiters

Best Recruiters ist die größte Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum. Sie untersucht jährlich die Recruiting-Qualität von Unternehmen anhand eines wissenschaftlich fundierten Kriterienkatalogs. Bewertet werden unter anderem:

die Qualität und Geschwindigkeit der Bewerberkommunikation,

die Professionalität und Informationsdichte der Karriere-Website,

der Umgang mit Bewerber:innen in allen Prozessschritten,

sowie die Gesamtqualität und Effizienz des Recruitingprozesses.

Mit dem Bronze-Siegel zählt SALESIANER nun zu den bestbewerteten Unternehmen im österreichischen Vergleich – ein Ergebnis, das vor allem im hart umkämpften Arbeitsmarkt klar wahrgenommen wird.

Über SALESIANER

Die SALESIANER MIETTEX GmbH ist Österreichs führender Spezialist für textile Vollversorgung und Hygienedienstleistungen. Mit rund 3.700 Mitarbeiter:innen (2.300 in Österreich, 3.700 international), 32 Standorten in 11 Ländern und einem täglichen Volumen von über 600 Tonnen gewaschener Wäsche zählt SALESIANER zu den größten Dienstleistungsunternehmen seiner Branche in Europa. Ein eigener Fuhrpark von rund 350 LKWs stellt die zuverlässige Versorgung von Kund:innen aus Hotellerie, Industrie, Medizin, Pflege und weiteren Bereichen sicher.