Das SPÖ-Team im Pilnacek-Untersuchungsausschuss

Donnerstagfrüh, vor Beginn der Plenarsitzung im Parlament, hatte der von der FPÖ verlangte Pilnacek-Untersuchungsausschuss seine konstituierende Sitzung. Der SPÖ-Parlamentsklub hat am Dienstag das SPÖ-Team für den Ausschuss nominiert. Es sind dies die Abgeordneten Kathrin Auer, Antonio Della Rossa, Muna Duzdar, Maximilian Köllner, Jan Krainer (Fraktionsführer) und Silvia Kumpan-Takacs. ****

In der heutigen konstituierenden Sitzung hat der U-Ausschuss (in der Langfassung: "Untersuchungsausschuss betreffend Klärung politischer Einflussnahme auf Ermittlungen in der Causa Pilnacek") seinen Arbeitsplan beschlossen. Die nächste Sitzung mit Geschäftsordnungsthemen wird am 11. Dezember stattfinden. Die ersten Befragungen von Auskunftspersonen gibt es am 14. Jänner und am 15. Jänner. Bis zur Sommerpause sind insgesamt 22 Befragungstage vorgesehen. (Schluss) wf/bj