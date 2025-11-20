  • 20.11.2025, 09:05:32
  • /
  • OTS0031

TERMINAVISO: 26.11.: Hybride Pressekonferenz Spendenbericht 2025

Fundraising Verband Austria zieht Bilanz über vergangenes Spendenjahr: Schaffte das Spendenland Österreich den Aufschwung nach erstmaligem Spendenrückgang?

Wien (OTS) - 

Nächsten Mittwoch, den 26.11., um 10 Uhr, präsentiert der Fundraising Verband Austria (FVA) den Spendenbericht 2025. Sie erfahren, wie sich das Gesamtaufkommen im Jahr nach dem ersten Spendenrückgang seit Einführung des jährlichen Spendenberichts entwickelt hat. Außerdem erhalten Sie Einblick darin, wie Ereignisse im In- und Ausland die Großzügigkeit der Spendenden beeinflusst haben, welche gemeinnützigen Themen die Menschen in Österreich derzeit besonders bewegen, wie sich das Spendenaufkommen zusammensetzt und auf welche Zwecke es sich verteilt. Darüber hinaus zeigt der FVA auf, welche Trends sich im laufenden Spendenjahr abzeichnen.

Die Themen im Detail:

  • Prägende Spendenereignisse im vergangenen Jahr

  • Spendenverhalten in einer Zeit wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen

  • Veränderungen beim Spendenaufkommen nach Zwecken und Organisationsgrößen

  • Spendenfreude nach Bundesländern und Einfluss der Hochwasserkatastrophe 2024

  • Zäsur in der internationalen Zusammenarbeit

  • Pfandspenden als neuer Spendenkanal

  • Erste Bilanz und Hochrechnung auf das Jahresaufkommen 2025

  • Spendenland Österreich im internationalen Vergleich

  • Auswirkungen des erweiterten Zugangs zur Spendenbegünstigung seit 2024

  • Tipps zur wirkungsvollen Spende in der Weihnachtszeit

Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:

  • Ruth Williams, Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria

  • Lukas Wank, Geschäftsführer AG Globale Verantwortung

Hybride Pressekonferenz: Präsentation des Spendenberichts 2025
Termin: Mittwoch, 26.11.2025, 10.00-10.45 Uhr
Ort: Fundraising Verband Austria (Veranstaltungssaal 7.02, 7. Stock), Mommsengasse 35, 1040 Wien

Die Pressekonferenz wird hybrid durchgeführt! Eine Teilnahme ist sowohl physisch vor Ort als auch alternativ via Live-Stream möglich. Digitale Teilnahme über Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89281244639

Der Fundraising Verband Austria freut sich auf Ihre Teilnahme! Es wird um Anmeldung unter presse@fundraising.at gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Fundraising Verband Austria
Dr. Andreas Anker
Telefon: 0676/4214706
E-Mail: presse@fundraising.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright