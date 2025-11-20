- 20.11.2025, 09:05:32
TERMINAVISO: 26.11.: Hybride Pressekonferenz Spendenbericht 2025
Fundraising Verband Austria zieht Bilanz über vergangenes Spendenjahr: Schaffte das Spendenland Österreich den Aufschwung nach erstmaligem Spendenrückgang?
Nächsten Mittwoch, den 26.11., um 10 Uhr, präsentiert der Fundraising Verband Austria (FVA) den Spendenbericht 2025. Sie erfahren, wie sich das Gesamtaufkommen im Jahr nach dem ersten Spendenrückgang seit Einführung des jährlichen Spendenberichts entwickelt hat. Außerdem erhalten Sie Einblick darin, wie Ereignisse im In- und Ausland die Großzügigkeit der Spendenden beeinflusst haben, welche gemeinnützigen Themen die Menschen in Österreich derzeit besonders bewegen, wie sich das Spendenaufkommen zusammensetzt und auf welche Zwecke es sich verteilt. Darüber hinaus zeigt der FVA auf, welche Trends sich im laufenden Spendenjahr abzeichnen.
Die Themen im Detail:
Prägende Spendenereignisse im vergangenen Jahr
Spendenverhalten in einer Zeit wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen
Veränderungen beim Spendenaufkommen nach Zwecken und Organisationsgrößen
Spendenfreude nach Bundesländern und Einfluss der Hochwasserkatastrophe 2024
Zäsur in der internationalen Zusammenarbeit
Pfandspenden als neuer Spendenkanal
Erste Bilanz und Hochrechnung auf das Jahresaufkommen 2025
Spendenland Österreich im internationalen Vergleich
Auswirkungen des erweiterten Zugangs zur Spendenbegünstigung seit 2024
Tipps zur wirkungsvollen Spende in der Weihnachtszeit
Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:
Ruth Williams, Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria
Lukas Wank, Geschäftsführer AG Globale Verantwortung
Hybride Pressekonferenz: Präsentation des Spendenberichts 2025
Termin: Mittwoch, 26.11.2025, 10.00-10.45 Uhr
Ort: Fundraising Verband Austria (Veranstaltungssaal 7.02, 7. Stock), Mommsengasse 35, 1040 Wien
Die Pressekonferenz wird hybrid durchgeführt! Eine Teilnahme ist sowohl physisch vor Ort als auch alternativ via Live-Stream möglich. Digitale Teilnahme über Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89281244639
Der Fundraising Verband Austria freut sich auf Ihre Teilnahme! Es wird um Anmeldung unter presse@fundraising.at gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Fundraising Verband Austria
Dr. Andreas Anker
Telefon: 0676/4214706
E-Mail: presse@fundraising.at
