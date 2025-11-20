TERMINAVISO: 26.11.: Hybride Pressekonferenz Spendenbericht 2025

Wien (OTS) -

Nächsten Mittwoch, den 26.11., um 10 Uhr, präsentiert der Fundraising Verband Austria (FVA) den Spendenbericht 2025. Sie erfahren, wie sich das Gesamtaufkommen im Jahr nach dem ersten Spendenrückgang seit Einführung des jährlichen Spendenberichts entwickelt hat. Außerdem erhalten Sie Einblick darin, wie Ereignisse im In- und Ausland die Großzügigkeit der Spendenden beeinflusst haben, welche gemeinnützigen Themen die Menschen in Österreich derzeit besonders bewegen, wie sich das Spendenaufkommen zusammensetzt und auf welche Zwecke es sich verteilt. Darüber hinaus zeigt der FVA auf, welche Trends sich im laufenden Spendenjahr abzeichnen.



Die Themen im Detail:

Prägende Spendenereignisse im vergangenen Jahr

Spendenverhalten in einer Zeit wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen

Veränderungen beim Spendenaufkommen nach Zwecken und Organisationsgrößen

Spendenfreude nach Bundesländern und Einfluss der Hochwasserkatastrophe 2024

Zäsur in der internationalen Zusammenarbeit

Pfandspenden als neuer Spendenkanal

Erste Bilanz und Hochrechnung auf das Jahresaufkommen 2025

Spendenland Österreich im internationalen Vergleich

Auswirkungen des erweiterten Zugangs zur Spendenbegünstigung seit 2024

Tipps zur wirkungsvollen Spende in der Weihnachtszeit



Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Ruth Williams , Geschäftsführerin Fundraising Verband Austria

Lukas Wank, Geschäftsführer AG Globale Verantwortung



Hybride Pressekonferenz: Präsentation des Spendenberichts 2025

Termin: Mittwoch, 26.11.2025, 10.00-10.45 Uhr

Ort: Fundraising Verband Austria (Veranstaltungssaal 7.02, 7. Stock), Mommsengasse 35, 1040 Wien

Die Pressekonferenz wird hybrid durchgeführt! Eine Teilnahme ist sowohl physisch vor Ort als auch alternativ via Live-Stream möglich. Digitale Teilnahme über Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89281244639



Der Fundraising Verband Austria freut sich auf Ihre Teilnahme! Es wird um Anmeldung unter presse@fundraising.at gebeten.