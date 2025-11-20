  • 20.11.2025, 09:02:34
Österreichischer Dattel-Pionier stärkt Wirtschaftsbeziehungen mit Saudi Arabien

Pressekonferenz & Filmpremiere am 29.11.2025 in Wien - Export heimischer Permakultur- und Kompostexpertise in die Wüste für nachhaltigere Dattelproduktion

Dattelbär Gründer Dominik Graef gemeinsam mit Salman A. Alsudairy vom saudischen Königshaus auf einer der Dattelfarmen in Saudi Arabien
Wien (OTS) - 

Mit dem erfolgreichen Aufbau des heimischen Start-ups “Dattelbär” und bisher rund 20 Millionen verkauften Premium-Datteln konnten Dominik Graef und Gottfried Prinz bereits den ersten Teil ihrer Mission, “Naschen zu einer gesunden und nachhaltigen Freude zu machen” zum Leben erwecken.

Seit letztem Jahr widmet sich der Permakulturspezialist und Landschaftsgärtnermeister Dominik Graef dem zweiten Teil der Dattelbär Mission, dass dies “auch gut für unsere Erde sein sollte” und hat ein visionäres Pilotprojekt mit der Saudischen Königsfamilie gestartet: den Umbau der Dattelplantagen nach regenerativen Permakulturprinzipien und einer erstmalig in der Wüste Saudi Arabiens umgesetzten eigenen Kompost-, Humus- und Terra Preta-Produktion vor Ort.

Die beeindruckenden ersten Ergebnisse sind ein deutlich reduzierter Wasserverbrauch in den Plantagen sowie ein messbarer Aufbau von organischem Material und Humus im Boden, der langfristig zur Wiederherstellung gesunder Bodenstrukturen und einer erhöhten Fruchtbarkeit beiträgt.

Einen Einblick in dieses faszinierende Projekt und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Salman A. Alsudairy, PhD vom saudischen Königshaus bietet der Dokumentarfilm “SO(I)LUTION” der am Samstag, 29. November 2025 um 11:30h im Filmcasino Wien, 1050 Wien, Margaretenstraße 78, vorgestellt wird.

Im Vorfeld der Filmvorführung geben die Dattelbär-Gründer um 11 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz und Produktverkostung einen Einblick in die Vision von Dattelbär und den geplanten weiteren Ausbau der regenerativen Landwirtschaft mit der saudischen Königsfamilie.

Anmeldungen zur Pressekonferenz und Filmvorführung bitte an mario.zenaty@ibdaustria.at, Rückfragen telefonisch an 0664-8171051

Pressekonferenz & Filmpremiere "SO(I)LUTION"

Datum: 29.11.2025, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Filmcasino Wien
Margaretenstraße 78
1050 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

IBD Innovation & Business Development e.U.
Mag. Mario Zenaty
Telefon: 06648171051
E-Mail: mario.zenaty@ibdaustria.at

