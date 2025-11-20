FPÖ – Berger: „Frauenförderungsfonds LEA braucht volle Transparenz und Kontrolle!“

Wien (OTS) -

„Trotz ungeklärter Fragen und fehlender Belege für die Wirksamkeit soll das Budget des Frauenförderungsfonds LEA im Jahr 2026 von derzeit 2,8 auf 3,3 Millionen Euro erhöht werden. Gerade in Zeiten massiver Teuerung, die zahlreiche Familien an die Belastungsgrenze bringt, sei es unverantwortlich, Gelder ohne klare Kontrolle zu vergeben. Bevor über zusätzliche Mittel gesprochen wird, müssen wir der Realität ins Auge sehen – der Realität in den Bundesländern, in den Gemeinden, dort, wo die Menschen täglich gegen die Teuerung kämpfen“, betonte gestern die stellvertretende Frauensprecherin der FPÖ, NAbg. Tina Angela Berger in ihrem Debattenbeitrag.

„Während viele Frauen und Familien nicht wissen, wie sie ihren Alltag finanzieren sollen, soll gleichzeitig die Förderung eines Fonds weiter ausgebaut werden, dessen konkrete Wirkung bis heute nicht klar belegt ist. Wenn über die Vergabe von Steuergeld entschieden wird, muss eines klar sein: Die Menschen haben ein Recht darauf zu wissen, ob und wie dieses Geld tatsächlich hilft“, unterstrich Berger die Forderung, dass öffentliche Mittel transparent, nachvollziehbar und wirkungsvoll eingesetzt werden müssen.

Die FPÖ unterstützt daher den Antrag zur Stärkung von Kontrolle und Transparenz. Der LEA-Fonds dürfe kein „Fördersystem ohne Kompass“ bleiben, sondern müsse zu einem Instrument werden, das nachweisbare Verbesserungen schafft. „Nur wenn klar nachvollzogen werden kann, wohin die Mittel fließen, wer profitiert und welche Ergebnisse erzielt werden, ist eine millionenschwere Finanzierung gerechtfertigt“, so Berger.