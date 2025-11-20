  • 20.11.2025, 09:00:33
  • /
  • OTS0023

FW-Langthaler: Kranker Unternehmer von Behörden im Stich gelassen – dieser Fall zeigt, wie dringend Österreich echte Reformen braucht.

Ein Unternehmer, über Jahre arbeitsunfähig bestätigt, wird von Finanzbehörde und Bundesfinanzgericht gegen jede Realität abgestraft. Vertreter der Kammern saßen im Senat.

Wien (OTS) - 

Ein Tiroler Unternehmer, der über viele Jahre hinweg von Ärzten und Sozialversicherungsträgern als schwer arbeitsunfähig bestätigt wurde, wurde vom österreichischen Verwaltungssystem auf dramatische Weise im Stich gelassen.
Trotz eindeutiger medizinischer Gutachten musste er sein Gewerbe formal weiterführen, um keine Nachteile zu riskieren. Da er selbst nicht mehr arbeiten konnte, beschäftigte er seine beiden Kinder geringfügig, um den kleinen Betrieb überhaupt am Leben zu halten – mit Zustimmung und Unterstützung der Sozialversicherung.

Doch die Finanzbehörde wertete diese Beschäftigung als „Privatvergnügen“ und stellte sich damit gegen alle vorliegenden Krankheitsbestätigungen.
Im anschließenden Verfahren bestätigte das Bundesfinanzgericht diese Entscheidung – in einem Senat, in dem auch Vertreter der Wirtschaftskammer und der Landarbeiterkammer saßen.
Damit wurde ein kranker Unternehmer ausgerechnet von jenen Institutionen im Stich gelassen, bei denen er Zwangsmitglied ist und die ihn eigentlich unterstützen sollten.

Besonders tragisch: Der Betroffene benötigt mittlerweile dringend Medikamente, die ihm von der ÖGK trotz vorliegendem Rezept nicht bewilligt werden.
Der gesamte Fall ist öffentlich in der Datenbank des Bundesfinanzgerichts einsehbar und zeigt beispielhaft, wie realitätsfern Behördenentscheidungen in Österreich oftmals sind.

„Dieser Fall ist ein Sinnbild dafür, was in Österreich schiefläuft. Ein kranker Unternehmer versucht, seinen Betrieb trotz schwerer gesundheitlicher Einschränkungen aufrechtzuerhalten und wird dafür bestraft. Wenn Behörden und Kammern so arbeiten, braucht es echte Reformen. Die Kammer muss wieder Sprachrohr der Unternehmer werden. Die Freiheitliche Wirtschaft setzt sich dafür ein, dass solche Fälle nicht mehr vorkommen“, so Reinhard Langthaler, Generalsekretär der Freiheitlichen Wirtschaft.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: office@fw.at
Website: https://www.fw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright