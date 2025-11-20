  • 20.11.2025, 08:38:32
  • /
  • OTS0020

Kältepole Niederösterreichs sind Gaming und Pöggstall mit –7 Grad

In Teilen des Landes kommt es stellenweise zu Glättebildung und Bodennebel

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind am heutigen Donnerstag überwiegend trocken bis salznass, im Raum Pöggstall und Waidhofen an der Ybbs kommt es zu Glättebildung durch gefrierenden Nebel. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Im Raum Eggenburg, Geras, Poysdorf, Herzogenburg, Mank, Pottenbrunn, Amstetten, Blindenmarkt, Haag, St. Peter in der Au, Waidhofen an der Ybbs, Gföhl, Ravelsbach, Pöggstall, Horn, Raabs an der Thaya und Zwettl kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 100 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen auf zwischen -7 Grad in Gaming und Pöggstall und +5 Grad in Zistersdorf.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail winterdienststelle@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright