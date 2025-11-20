Kältepole Niederösterreichs sind Gaming und Pöggstall mit –7 Grad

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich sind am heutigen Donnerstag überwiegend trocken bis salznass, im Raum Pöggstall und Waidhofen an der Ybbs kommt es zu Glättebildung durch gefrierenden Nebel. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Im Raum Eggenburg, Geras, Poysdorf, Herzogenburg, Mank, Pottenbrunn, Amstetten, Blindenmarkt, Haag, St. Peter in der Au, Waidhofen an der Ybbs, Gföhl, Ravelsbach, Pöggstall, Horn, Raabs an der Thaya und Zwettl kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 100 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen auf zwischen -7 Grad in Gaming und Pöggstall und +5 Grad in Zistersdorf.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail winterdienststelle@noel.gv.at