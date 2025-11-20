Black Week bei Wien Ticket: Große Erlebnisse zum kleinen Preis

Wien (OTS) -

Momente sind unbezahlbar – und trotzdem gibt es sie jetzt zum besten Preis: Die Black Week bei Wien Ticket, einem Unternehmen der Wien Holding, macht’s möglich! Von 21. bis 30. November 2025 warten auf Kultur- und Entertainmentfans bis zu -30% Rabatt auf ausgewählte Top-Events sowie -10% auf Wien Ticket Wertgutscheine. Damit wird der Herbst zur besten Zeit, um sich selbst oder andere mit unvergesslichen Live-Erlebnissen zu beschenken.

Ob mitreißende Musikshows, spektakuläre Performances oder Kabarett vom Feinsten – die Black Week bietet eine breite Auswahl an Veranstaltungen, die Emotionen wecken und Erinnerungen schaffen. Wer jetzt bucht, spart nicht nur bares Geld, sondern sichert sich auch die besten Plätze für kommende Highlights.

Die Highlights der Black Week 2025

Holiday on Ice – HORIZONS : Die neue Show voller Glanz, Akrobatik und Emotionen.

: Die neue Show voller Glanz, Akrobatik und Emotionen. Masters of Dirt : Adrenalin pur mit den besten Freestyle-Athlet*innen der Welt.

: Adrenalin pur mit den besten Freestyle-Athlet*innen der Welt. Wiener Kabarettfestival 2026 : Humorvolle Hochkultur im Herzen Wiens.

: Humorvolle Hochkultur im Herzen Wiens. DAS PHANTOM DER OPER : Mit dem Code „Blackweek“ exklusiv vergünstigt.

: Mit dem Code „Blackweek“ exklusiv vergünstigt. FOREVER – THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP : Eine Hommage an Michael Jackson.

: Eine Hommage an Michael Jackson. Wiener Kaiser Wiesn 2026 : Tradition trifft Feierlaune.

: Tradition trifft Feierlaune. Die CHER Show : Glamour, Hits und eine Ikone auf der Bühne.

: Glamour, Hits und eine Ikone auf der Bühne. Michelle : Die Powerfrau des deutschen Schlagers live erleben.

: Die Powerfrau des deutschen Schlagers live erleben. The World of Hans Zimmer : Filmmusik in epischer Live-Inszenierung.

: Filmmusik in epischer Live-Inszenierung. -10% auf Wien Ticket Gutscheine: Das perfekte Geschenk für Kulturbegeisterte.

Buchung ab 21. November 2025

Online unter https://www.wien-ticket.at/de/aktionen/black-week

Telefonisch im Wien Ticket Call Center unter 01/58885 (Montag bis Samstag, Feiertage ausgenommen, 8:00 - 20:00 Uhr)

(Montag bis Samstag, Feiertage ausgenommen, 8:00 - 20:00 Uhr) Persönlich am Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper

Jetzt ist der perfekte Moment, um sich große Erlebnisse zum kleinen Preis zu sichern – nur während der Black Week bei Wien Ticket!

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Anhang sowie im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.