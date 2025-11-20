Reiche hassen diesen Abend

WIEN (OTS) -

Während das Leben für die Vielen immer unleistbarer wird, gibt es wenige Reiche, die immer mehr profitieren. Nirgends in Europa ist das Vermögen ungerechter verteilt als in Österreich. Die Bevölkerung spürt das auch: Sieben von zehn Österreicher:innen wünschen sich Vermögenssteuern. Es wäre eigentlich der Job der Politik, für eine gerechtere Verteilung von Eigentum zu sorgen. Und warum passiert das nicht? Warum gibt es keinen Aufstand, oder wenigstens Widerstand? Barbara Blaha und Willi Mernyi reden in der Arbeiterkammer Wien über etwas, über das Reiche nicht sprechen wollen: Wie sie zu ihrem Reichtum kommen, wie sie ihn vor der Gesellschaft verstecken, damit sie keine Steuern zahlen müssen und wie sie Politik und Medien steuern, damit sich nichts ändert. Die beiden reden drüber. Einen Abend lang (Dauer: 1:16:48).



Von 15. Oktober bis 17. Dezember 2025 zeigt OKTO jeden Mittwochabend insgesamt fünf Dokus, zwei Reportagen und vier Bühnen-Abende von MOMENT.AT. OKTO sendet linear, im Livestream auf www.okto.tv und auf JOYN. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung dauerhaft in der Oktothek auf www.okto.tv verfügbar. MOMENT.AT ist unabhängiger Journalismus mit Haltung, den man auch unterstützen kann: www.moment.at/jetzt.