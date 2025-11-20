SPAR und Unimarkt definieren 23 Standorte zur Übernahme

Salzburg (OTS) -

Insgesamt 23 Unimarkt-Standorte, davon 11 in der Steiermark, 5 in Oberösterreich, 4 in Niederösterreich, 2 in Salzburg sowie einer im Burgenland sollen zukünftig zu SPAR-Märkten werden. Eine Übernahme aller bestehenden Mitarbeiter:innen wird angestrebt. Dies wurde am Mittwoch, den 19.11.2025 zwischen den Vertretern von Unimarkt und SPAR fixiert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die konkrete Übernahme der Standorte erfolgt erst nach der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden.

Auf Basis der Einigung zwischen SPAR und Unimarkt, die federführend von SPAR-Vorstand Mag. Marcus Wild verhandelt wurde, sollen von den 23 Unimarkt-Standorten, die zu SPAR wechseln, in Zukunft fast alle von selbstständigen SPAR-Kaufleuten betrieben werden. SPAR ist dabei bestrebt, möglichst alle bereits bestehenden Unimarkt-Franchisenehmer in das Netz der selbstständigen SPAR-Kaufleute zu übernehmen und schafft damit auch Sicherheit für deren Mitarbeiter:innen. Damit kann die Nahversorgung in vielen Ortschaften weiterhin sichergestellt werden und die Mitarbeiter:innen können weiterhin in einem österreichischen Handelsunternehmen arbeiten.

SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch: „Seit über 70 Jahren steht SPAR als verlässlicher Großhandelspartner an der Seite selbstständiger Kaufleute. SPAR war daher der bevorzugte Partner der Unimarkt-Franchisenehmer. Wir freuen uns, diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nun auch den zukünftigen SPAR-Kaufleuten zur Verfügung zu stellen und mit der Übernahme von 23 Unimarkt-Standorten in vielen Ortschaften die Nahversorgung weiterhin sicherzustellen.“