„Frisst die KI Österreichs Mittelstand?“

Österreich/Wien (OTS) -

KI-Shopping wächst schneller als jede Technologie zuvor. ChatGPT, Google, Amazon und Meta bauen Einkaufsassistenten, die für hunderte Millionen Menschen entscheiden, welche Produkte gekauft werden – und welche nicht einmal mehr sichtbar sind.

Während Konzerne weltweit ihre Systeme darauf vorbereiten, kämpft Österreichs Mittelstand immer noch um Google-Rankings.

Was bedeutet das für heimische Händler?

Was passiert, wenn KI nicht nach Emotion, Handwerk und Herkunft bewertet – sondern nur nach Preis, Verfügbarkeit und Datenqualität?

Und: Warum Marken künftig nicht mehr um Aufmerksamkeit der Konsumenten kämpfen, sondern um Aufmerksamkeit von Algorithmen?

Im aktuellen Videointerview spricht Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, mit Markenexperte Helmut Kosa (&US) über eine Entwicklung, die alles verändern wird – und die viele Unternehmen noch immer unterschätzen.

Kosa zeigt eindrucksvoll:

warum die neue KI-Shopping-Welle Österreich besonders hart trifft

wie Marken wie Fandler, Manner oder regionale Produzenten unsichtbar werden, wenn niemand aktiv nach ihnen fragt

weshalb „maschinenlesbare Marken“ und klare Positionierung überlebensnotwendig werden

wie Unternehmen jetzt handeln müssen, um nicht leise aus dem Markt zu verschwinden

Ein Gespräch voller Klarheit, Dringlichkeit und konkreter Empfehlungen – für alle, die in Marketing, Medien, Handel oder Markenführung Verantwortung tragen.