UNIQA nach drei Quartalen: Gewinn steigt um 26 Prozent, erhöhter Outlook bestätigt

„Auf Basis einer hohen Produktivität im Vertrieb, konsequenter Kostendisziplin und einer erfreulichen Entwicklung im Schadenbereich - auch aufgrund des weitgehenden Ausbleibens von Naturkatastrophen - konnten wir unser Ergebnis weiter deutlich steigern“, sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG. „In Österreich wachsen wir in allen Sparten, ebenso in Zentral- und Osteuropa, wo unsere Tochtergesellschaften ihren erfolgreichen Kurs fortsetzen.“ In Zahlen gegossen ergibt das ein Prämienplus von soliden fünf Prozent in Österreich sowie eine anhaltend dynamische Entwicklung von rund zehn Prozent in CEE. Besonders kräftig ist das Prämienplus im größten Markt Polen mit 13,8 Prozent, aber auch in Rumänien (+ 17,1 Prozent) oder in der Ukraine (+ 12,7 Prozent).

Auf Basis dieser sehr guten Entwicklung bestätigt UNIQA den bereits angehobenen Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2025 und erwartet ein Ergebnis vor Steuern im Bereich von 490 bis 510 Millionen Euro.

Kennzahlen 1 - 9/2025

Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung stiegen in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,2 Prozent auf 6.411 Millionen Euro (1 - 9/2024: 5.872 Millionen Euro). Deutlich spürbare Wachstumsbeiträge kamen dabei aus allen Segmenten, allen voran aus der Schaden- und Unfallversicherung. Auch die Sparten Krankenversicherung und Lebensversicherung lagen solide im Plus.

Der Versicherungsumsatz - die versicherungstechnischen Erträge nach IFRS 17 - der UNIQA Group stieg in den ersten drei Quartalen 2025 um 8,4 Prozent auf 5.298 Millionen Euro (1 - 9/2024: 4.888 Millionen Euro), wozu alle Sparten und Segmente beigetragen haben: Die Schaden- und Unfallversicherung hat um 8,3 Prozent, die Krankenversicherung um 6,0 Prozent und die Lebensversicherung um 12,9 Prozent zugelegt. In Österreich stieg der Versicherungsumsatz um 5,5 Prozent, in den internationalen Gesellschaften um 11,8 Prozent.

Das versicherungstechnische Ergebnis der UNIQA Group lag bei 577 Millionen Euro (1 - 9/2024: 391 Millionen Euro).

Das Kapitalanlageergebnis blieb in den ersten neun Monaten 2025 mit 592 Millionen Euro trotz anhaltender Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten nur leicht unter dem Vorjahresniveau (1 - 9/2024:619 Millionen Euro). Das Finanzergebnis lag im Berichtszeitraum bei 136 Millionen Euro (1 - 9/2024: 182 Millionen Euro).

Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group verbesserte sich um 24,4 Prozent auf 423 Millionen Euro (1 - 9/2024: 340 Millionen Euro). Das Konzernergebnis (den Anteilseigner:innen der UNIQA Insurance Group AG zurechenbarer Anteil des Periodenergebnisses) erhöhte sich um 26,1 Prozent auf 333 Millionen Euro (1 - 9/2024: 264 Millionen Euro).

Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II, die als Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA am Stichtag 30. September 2025 mit 283 Prozent auf sehr hohem Niveau.



Ergebnisse in den Geschäftsbereichen

Schaden- und Unfallversicherung

Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 11,4 Prozent auf 3.930 Millionen Euro (1 - 9/2024: 3.529 Millionen Euro).

Die Netto Combined Ratio (nach Rückversicherung) in der Schaden- und Unfallversicherung hat sich auf 91,0 Prozent verbessert (1 - 9/2024: 94,4 Prozent). Das ist nicht zuletzt auf den moderaten Verlauf bei Großschäden und Naturkatastrophen zurückzuführen.



Kranken- und Lebensversicherung

In der Krankenversicherung konnte bei den verrechneten Prämien in den ersten drei Quartalen 2025 ein Wachstum von 6,2 Prozent auf 1.213 Millionen Euro verzeichnet werden (1 - 9/2024: 1.142 Millionen Euro).

In der Lebensversicherung stiegen im Berichtszeitraum die verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung um 5,5 Prozent auf 1.268 Millionen Euro (1 - 9/2024: 1.201 Millionen Euro), wobei sich insbesondere das internationale Segment mit einem Anstieg von 9,4 Prozent sehr positiv entwickelte.

Das Neugeschäft in der Kranken- und Lebensversicherung war in den ersten neun Monaten 2025 weiterhin auf gutem Niveau. Auf Basis der Contractual Service Margin betrug die Neugeschäftsmarge 9,4 Prozent mit einem Neugeschäftswert von 184 Millionen Euro.

Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge) in der Kranken- und Lebensversicherung erhöhte sich per 30. September 2025 auf 5.863 Millionen Euro (31. Dezember 2024: 5.252 Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in Zukunft erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar.



Ausblick

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2025 – dem ersten Jahr unseres erweiterten Strategieprogramms „UNIQA 3.0 – Growing Impact“ – werden wir unseren Fokus weiterhin auf die Stärkung des versicherungstechnischen Kerngeschäfts und die Steigerung der Profitabilität in Österreich sowie auf profitables Wachstum in unseren CEE-Märkten richten. Wir gehen auch weiterhin von einem über dem BIP liegenden Prämienwachstum aus.

Aufgrund der bisherigen guten Performance erwarten wir für das Gesamtjahr 2025 – vorbehaltlich signifikanter negativer Einflüsse aus Naturkatastrophen und aus Verwerfungen am Kapitalmarkt – ein Ergebnis vor Steuern im Bereich von 490 Millionen bis 510 Millionen Euro.

Mit einer Zielausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent streben wir nach wie vor eine progressive und attraktive Erfolgsbeteiligung für unsere Aktionärinnen und Aktionäre an.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.