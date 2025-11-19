  • 19.11.2025, 21:34:33
  • /
  • OTS0196

FPÖ – Giuliani-Sterrer: „WHO-Pandemievertrag und Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften müssen verhindert werden!“

Freiheitliche stehen als einzige auf der Seite der Bevölkerung gegen den Ausverkauf unseres Landes

Wien (OTS) - 

„Im Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen war Frau Silvia Behrendt eingeladen und hat tiefe Einblicke in die WHO gegeben, wo sie selbst gearbeitet hat. Sie hat vor dem Pandemievertrag und den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) gewarnt, weil sie in dieser Form besorgniserregend sind – die anderen Parteien hat das aber nicht interessiert!“, kritisierte die FPÖ-Sprecherin für Petitionen und Bürgerinitiativen NAbg. Mag. Marie-Christine Giuliani-Sterrer in ihrer heutigen Rede im Nationalrat zum Sammelbericht des Petitionsausschusses.

„Und jene Parteien, die den Pandemievertrag und die Änderungen der IGV einfach durchwinken wollen, sind auch genau jene, die für das massive Budgetloch verantwortlich sind, die mit ihrer Pandemiepolitik Leid, Armut, Krankheit und Spaltung in die Gesellschaft gebracht haben und heute noch immer sagen, dass sie es nicht besser gewusst hätten“, so Giuliani-Sterrer, die genau darin das Problem verortete: „Diese Parteien wollen nichts lesen, sich etwa nicht mit den RKI-Protokollen beschäftigen und machen genau so weiter.“ ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne hätten daher auch kein Problem damit, unsere Daten herauszugeben, durch den One-Health-Ansatz der WHO Eingriffe ins Wirtschafts- und Patentrecht zugunsten der Pharmaindustrie sowie eine von der WHO gesteuerte Logistik zu ermöglichen. „Sie stört es auch nicht, dass es Eingriffe in die finanzielle Souveränität unseres Landes geben kann“, so die freiheitliche Abgeordnete weiter.

NAbg. Marie-Christine Giuliani-Sterrer kritisierte auch die Finanzierung der WHO, die zu siebzig Prozent zweckgebundene Spenden lukriere, und dass nach dem Austritt der USA, wie auch Argentiniens, nun ihr „Hauptsponsor“ Bill Gates sei. Außerdem könne der WHO-Generaldirektor nach den entsprechenden Änderungen allein über eine pandemische Notlage entscheiden: „Wir haben noch ein kurzes Zeitfenster bis zur 79. Weltgesundheitsversammlung, um den Pandemievertrag und die IGV-Änderungen zu verhindern. Und die FPÖ ist die einzige Partei, die gegen den Ausverkauf unseres Landes auf der Seite der Bevölkerung steht!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright