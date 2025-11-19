FPÖ – Berger: „Tatsächliche Führerscheinkosten müssen sichtbar gemacht werden!“

Wien (OTS) -

Wer am Land lebt, wisse, dass Mobilität keine Komfortfrage sei, sondern die Grundvoraussetzung dafür, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. „Während man in Wien problemlos in die U-Bahn springt, gibt es für junge Menschen in ländlichen Regionen oft nur eine einzige Möglichkeit: das Auto. Und damit verbunden den Führerschein“, hielt FPÖ-NAbg. Tina Angela Berger in ihrer heutigen Rede im Nationalrat fest. Doch oftmals stelle sich für junge Menschen, die heute einen Führerschein machen wollen, die Frage nach den tatsächlichen Kosten: Während einige Fahrschulen ihre Preise vorbildlich, offen und detailliert darlegen, passiere dies bei anderen leider noch nicht.

Das Problem liege nicht an den Fahrschulen selbst – es liege am veralteten gesetzlichen Rahmen. „Früher war es völlig ausreichend, die Preisliste an die Eingangstür der Fahrschulen zu hängen. Heutzutage sollte es möglich sein, solche Informationen zusätzlich auch online abzurufen, um Preise entsprechend vergleichen zu können“, so die Freiheitliche.

Wichtig sei in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass dadurch kein Mehraufwand für die Fahrschulen entstehe. „Sie haben ja sowieso schon ihre Tarifblätter und Preisstrukturen. Diese sollen einfach zusätzlich auch digital abrufbar gemacht werden“, so Berger zusammenfassend. Mit diesen Rahmenbedingungen würde man eine faire und zeitgemäße Lösung für alle schaffen.

Aber wie in so vielen anderen Bereichen wird klar, dass notwendige Schritte nicht gesetzt wurden. „Egal ob bei der Teuerung, bei Energiepreisen oder bei alltäglichen Belastungen. Die Menschen müssen mit immer höheren Kosten kämpfen und die Ampel-Koalition reagiert wie immer: zu langsam, zu spät oder gar nicht“, so Berger abschließend.