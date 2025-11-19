FPÖ – Sunitsch: „Schluss mit versteckten Preiserhöhungen!“

Wien (OTS) -

„Wer heute in Österreich einkaufen geht, spürt jeden Tag, wie knapp das Geld geworden ist. Der Einkaufswagen wird leerer, die Rechnung an der Kassa aber nicht“, kritisierte FPÖ-Nationalratsabgeordnete Nicole Sunitsch in ihrer heutigen Rede im Nationalrat zum Thema Konsumentenschutz.

Ein Grund dafür sei unter anderem die sogenannte „Shrinkflation“: „Die Verpackung schaut aus wie früher, der Preis ist derselbe, aber drinnen ist weniger – das ist nichts anderes als eine versteckte Preiserhöhung“, so Sunitsch. Zusätzlich belaste der „Österreich-Aufschlag“, also deutlich höhere Preise im Vergleich zu Nachbarländern bei gleichen Produkten.

Sunitsch forderte daher mehr Ehrlichkeit und Transparenz gegenüber den Konsumenten: „Wir brauchen eine klare, gut lesbare und einheitliche Grundpreisauszeichnung, damit jeder auf einen Blick sieht, was ein Produkt wirklich kostet. Keine Tricks bei der Verpackung, keine ungerechten Preisunterschiede und keine abgehobenen Gagen-Diskussionen in der Wirtschaftskammer, während Familien, Pensionisten und Alleinerzieher jeden Cent dreimal umdrehen müssen. Die Politik muss endlich wieder auf der Seite der Menschen stehen!“