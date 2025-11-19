B 25 Brücke über die B 1 in Neusarling

St. Pölten (OTS) -

Die Brücke über die B 1 im Zuge der B 25 in Neusarling an der Gemeindegrenze Ybbs–Bergland wurde einer umfassenden Generalinstandsetzung unterzogen. Die Bauarbeiten, die von der Firma Anton Traunfellner durchgeführt und am 23. Juni begonnen wurden, konnten kürzlich erfolgreich abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten von rund 900.000 Euro wurden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Im Rahmen der Generalinstandsetzung wurden der Fahrbahnbelag, die beiden Randbalken sowie die Brückenabdichtung vollständig abgetragen und anschließend durch eine Ausführung nach dem neuesten Stand der Technik ersetzt. Zur Absturzsicherung wurden beidseitig neue Brückengeländer angebracht und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zusätzliche Leitschienen montiert.

Beim Objekt B 25.12 – der Brücke über die B 1 in Neusarling aus dem Jahr 1961 – handelt es sich um einen einfeldrigen, vierstegigen Plattenbalken aus Stahlbeton mit einer Stützweite von 16 Metern. Da das Bauwerk bereits massive Schäden aufwies, entschied sich der NÖ Straßendienst (Abteilung Brückenbau), eine Generalinstandsetzung vorzunehmen, um weitere Substanzschäden zu vermeiden und einen sicheren sowie reibungslosen Verkehrsfluss dauerhaft zu gewährleisten.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at