  • 19.11.2025, 15:01:34
  • /
  • OTS0164

SPÖ-Herr: "Wir machen endlich Schluss mit versteckten Preiserhöhungen in Mogelpackungen!"

Anti-Teuerungsmaßnahmen werden noch heuer beschlossen und sollen Inflation nachhaltig senken

Wien (OTS) - 

In ihrer heutigen Rede im Nationalrat stellte die stellvertretende Klubvorsitzende der SPÖ, Julia Herr, klar: „Wir alle kennen das Gefühl, ein Packerl Chips zu öffnen und drin ist mittlerweile mehr Luft als Inhalt.“ Die Rede ist vom mittlerweile allseits bekannten Problem versteckter Preiserhöhungen namens Shrinkflation. Es beschreibt das Phänomen, bei dem der Verpackungsinhalt kleiner wird, während die Verpackung und der Preis gleich groß bleiben. Julia Herr bezeichnet das treffend als „Mogelpackung zulasten der Konsument:innen“.

Die Bundesregierung bringt nun – auf Initiative der SPÖ – ein Gesetz gegen Shrinkflation auf den Weg. Handelsketten werden künftig verpflichtet, Inhaltsreduzierungen klar und transparent auszuweisen. Bei Verstößen drohen in Zukunft zehn Mal höhere Strafen, nämlich bis zu 15.000 Euro – statt bisher nur maximal 1.450 Euro.

„Strafen müssen abschrecken. Die alte Strafhöhe war so, als würde man fürs Rasen nur 50 Cent zahlen – völlig wirkungslos“, so Herr.

Die SPÖ kämpft umfassend gegen die Teuerung, auch im Bereich der Lebensmittel. Ein weiteres Problem ist hier der „Österreich-Aufschlag“. Anhand eines besonders absurden Beispiels demonstriert - Mannerschnitten: „Sie werden mitten in Wien produziert und sind trotzdem in Österreich um 60 Prozent teurer als in Deutschland. Das kann niemand erklären – wir wollen es auch nicht erklären. Im Gegenteil: Wir wollen diesen Österreich-Aufschlag abschaffen.“ Die Bundesregierung geht auch dagegen vor. Berechnungen zufolge könnte das Produkte im Schnitt um rund 10 Prozent billiger machen.

Abschließend zeichnet Herr den Unterschied zwischen Regierungen ohne und mit SPÖ: „Die letzte Regierung ohne SPÖ-Beteiligung hat Inflationsraten von über 11 Prozent zugelassen, diese Regierung setzt – dank der SPÖ – schon bei 4 Prozent Inflation Maßnahmen gegen die Teuerung.“ Alle Parteien seien eingeladen mitzuhelfen. (Schluss) lk/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
