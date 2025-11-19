Gewerkschaft GPA-Bundesforum: Barbara Teiber mit 97,7 Prozent wiedergewählt

Wien (OTS) -

Beim aktuell stattfindenden Bundesforum der Gewerkschaft GPA wurde Barbara Teiber mit 97,7 Prozent als Vorsitzende wiedergewählt. Es ist Teibers zweite Wahl, seit sie die Führung der Gewerkschaft 2018 übernommen hatte. Beim Bundesforum 2020 hatte sie 96,1 Prozent Zustimmung erhalten.

Die Mitglieder des GPA-Bundespräsidiums und des GPA-Bundesvorstands wurden jeweils mit großer Mehrheit vom Bundesforum gewählt.

In ihrer Rede nahm Teiber Bezug auf die großen Erfolge der Gewerkschaft GPA in der letzten fünfjährigen Periode. So sind 104.000 Personen der Gewerkschaft GPA beigetreten, insgesamt wuchs die Gewerkschaft um 12.500 Mitglieder, 15.400 Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind unter dem Dach der GPA organisiert und die Kaufkraft von zwei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern konnte in schwierigen Kollektivvertragsverhandlungen gesichert werden.

Während Teiber Pensionskürzungen oder Strafen für Teilzeitbeschäftigte eine Abfuhr erteilte, betonte die Gewerkschafterin die Bedeutung von Gewerkschaften in der heutigen Zeit, forderte einmal mehr einen gerechten Beitrag der Superreichen und aktive Arbeitsmarktmaßnahmen.

Die Gewerkschaft GPA ist mit über 290.000 Mitgliedern Österreichs größte Gewerkschaft und verantwortet die Verhandlung von über 170 Kollektivverträgen für zwei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.