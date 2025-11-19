  • 19.11.2025, 14:09:33
AVISO PK - Diakonie und Behindertenrat: Auch in Zeiten des Spardrucks darf niemand „sprachlos“ bleiben

Rechtsanspruch auf Unterstützte Kommunikation und Assistierende Technologien sowie notwendige Beratung und Begleitung endlich bundesweit einheitlich umsetzen

Aktuell wird gespart. Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen gerät aus dem Fokus der Politik. Es drohen Rückschritte. Auch bei der Versorgung von Menschen ohne Lautsprache mit Kommunikations-Hilfsmitteln.

Weiterhin herrscht ein Wirrwarr bei den Anträgen auf Finanzierung, der Rechtsanspruch ist ausständig. Die Menschen brauchen die Begleitung und Beratung. Um auf die Diskriminierung aufmerksam zu machen, laden Diakonie und Behindertenrat zur Pressekonferenz.

  • Maria Katharina Moser, Diakonie Direktorin
  • Carina Bloder, LIFEtool, UK Beraterin
  • Manuela Lanzinger, Behindertenrat (Präsidium)

Datum: 26.11.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock Kapellenraum (barrierefrei zugänglich)
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Österreich

Diakonie Österreich
Dr. Roberta Rastl
Telefon: 0043 664 314 9395
E-Mail: presse@diakonie.at

