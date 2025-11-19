Wien (OTS) -

Aktuell wird gespart. Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen gerät aus dem Fokus der Politik. Es drohen Rückschritte. Auch bei der Versorgung von Menschen ohne Lautsprache mit Kommunikations-Hilfsmitteln.

Weiterhin herrscht ein Wirrwarr bei den Anträgen auf Finanzierung, der Rechtsanspruch ist ausständig. Die Menschen brauchen die Begleitung und Beratung. Um auf die Diskriminierung aufmerksam zu machen, laden Diakonie und Behindertenrat zur Pressekonferenz.

Sprecher:innen:

Maria Katharina Moser, Diakonie Direktorin

Carina Bloder, LIFEtool, UK Beraterin

Manuela Lanzinger, Behindertenrat (Präsidium)

BITTE UM ANMELDUNG: presse@diakonie.at

AVISO PK Diakonie und Behindertenrat: Auch in Zeiten des Spardrucks darf niemand "sprachlos" bleiben

Aktuell wird gespart. Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen gerät aus dem Fokus der Politik. Es drohen Rückschritte. Auch bei der Versorgung von Menschen ohne Lautsprache mit Kommunikations-Hilfsmitteln.

Datum: 26.11.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Albert-Schweitzer-Haus, 4. Stock Kapellenraum (barrierefrei zugänglich)

Schwarzspanierstraße 13

1090 Wien

Österreich