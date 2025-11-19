  • 19.11.2025, 14:05:33
  • /
  • OTS0147

Vasold/Mautz (SPÖ): Wien bleibt verlässlich - soziale Absicherung ist Grundhaltung, keine Variable

Gezielte Anpassungen sorgen für Fairness, klare Strukturen und mehr Chancen für den Einstieg in Beschäftigung

Wien (OTS) - 

"Wir schützen Menschen in Not und wir tun das mit dem Anspruch, soziale Sicherheit dauerhaft zu gewährleisten. Die Teuerung steigt, der Bedarf wächst, und deshalb müssen wir Leistungen klarer ordnen, damit Unterstützung dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird", erklärt SPÖ-Gemeinderätin und Sozialsprecherin Stefanie Vasold. Wien stärke seine soziale Basis weiter, das Budget für Gesundheit und Soziales wachse um rund 600 Mio. Euro.

Die Reform der Mindestsicherung enthalte notwendige, gezielte Anpassungen. Ganz Österreich befindet sich mitten im größten Konsolidierungsbedarf in der Geschichte der Zweiten Republik, verursacht durch die verfehlte Politik der früheren schwarz-grünen Bundesregierung, die die Teuerung ungebremst durchrauschen ließ. Nun muss der Bund bei den subsidiär Schutzberechtigten seiner Verantwortung nachkommen und ausreichende Versorgung herstellen, aber vor allem Qualifizierung und Beschäftigung fördern. "Solidarität bleibt unsere Leitlinie, aber sie muss auf fairen Rahmenbedingungen beruhen - alle Bundesländer und auch der Bund müssen Verantwortung übernehmen", so Vasold.

Auch die Kindermietbeihilfe werde neu strukturiert, um überhöhte Einzelfälle zu vermeiden. "Unsere hohen Sätze für Kinder bleiben bestehen. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass Leistungen gerecht verteilt werden." Beim Familienzuschlag erfolge eine Anpassung, damit Mindestsicherungshaushalte nicht über dem Einkommen vergleichbarer Erwerbsfamilien liegen.

Die Gleichstellung von Wohn- und Bedarfsgemeinschaften werde die Verwaltung vereinfachen. Junge Erwachsene sollen durch ein neu ausgerichtetes Anreizsystem stärker in Beschäftigung geführt werden. "Wir wollen echte Zukunftschancen, nicht nur Qualifizierungsschritte", betont Vasold. Die Sonderzahlungen für Dauerleistungsbezieher*innen würden halbiert, aber nicht gestrichen; Menschen mit Behindertenpass seien ausgenommen. "Wien bleibt selbst mit diesen Anpassungen über dem Niveau vieler anderer Bundesländer.

Zwtl.: Die Mindestsicherung bleibt ein verlässliches Netz - und wir sorgen dafür, dass es auch in Zukunft stabil trägt

SPÖ-Gemeinderätin Andrea Mautz, Vorsitzende des Sozial-, Gesundheits- und Sportausschusses, unterstreicht die Linie der Stadt: "Die Mindestsicherung ist das letzte Netz für Menschen, die wirklich Unterstützung brauchen. Wir nehmen notwendige Anpassungen vor, aber wir tun das mit Bedacht. Wenn uns die einen vorwerfen, wir würden zu viel tun, und die anderen, wir würden zu wenig tun, zeigt das, dass wir verantwortungsvoll in der Mitte stehen."

Mautz erinnert daran, dass Wien trotz Anpassungen Leistungen bietet, die es in anderen Bundesländern nicht gibt: "Die dreizehnte und vierzehnte Zahlung sind eine Wiener Besonderheit. Wir kürzen sie, aber wir streichen sie nicht. Das zeigt, dass das soziale Wien verlässlich bleibt - auch in herausfordernden Zeiten."

Ihre Botschaft an die Bevölkerung ist klar: "Die Wiener*innen können sich auf dieses System verlassen. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Wien sorgt dafür, dass niemand durch dieses Netz fällt."

Rückfragen & Kontakt

Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Gwendolin Melchart, MA
Medien & Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 66488461881
E-Mail: gwendolin.melchart@spw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DS1

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright