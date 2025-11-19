- 19.11.2025, 13:30:33
AVISO Pressetermin: „Augen auf beim Spielzeugkauf“, Freitag, 21.11.2025, 13:30 Uhr, Linz
Kinder spielen gerne. Allerdings ist ihr Spielzeug nicht immer dafür geeignet, manchmal sogar gefährlich. Die amtlichen Untersuchungen von Spielzeug zeigen, dass regelmäßig Produkte am Markt vorgefunden werden, die die Gesundheit der Kinder gefährden können. Mit umfangreichen Kontrollen durch die AGES im Auftrag des Gesundheitsministeriums wird in Österreich ein hohes Sicherheitsniveau bei Spielzeug gewährleistet.
Das Gesundheitsministerium lädt Medienvertreter:innen ein, sich selbst ein Bild über Methoden, mögliche Risiken und Maßnahmen im Rahmen eines Lokalaugenscheins und eines Pressegesprächs zu machen.
Ihre Gesprächspartnerinnen:
- Korinna Schumann, Bundesministerin für Gesundheit
- Daniela Schachner, Leiterin Institut für Lebensmittelsicherheit der AGES Linz
Datum: 21. November 2025
Uhrzeit: 13:30 Uhr, im Anschluss besteht die Möglichkeit für Interviews, Fotos etc.
Ort: AGES Linz, Wieningerstraße 8, 4020 Linz
Um Anmeldung unter kommunikation@sozialministerium.gv.at wird gebeten.
