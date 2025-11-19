ORF-1-Premiere für Gery Seidls „beziehungsWEISE“

Wien (OTS) -

Gery Seidl zeigt sich als „beziehungsWeise“, wenn am Freitag, dem 21. November 2025, um 20.15 Uhr sein achtes Soloprogramm in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON für beste Unterhaltung sorgt. Während der beliebte Kabarettist und Schauspieler mit „Aufputzt is“ (vom ORF im Rahmen des Film/Fernsehabkommens kofinanziert) demnächst in den österreichischen Kinos Festtagschaos verbreitet, lässt er das Fernsehpublikum an Freud und Leid des Lebens am Land teilhaben. In der Finalfolge von „Willst Du mit mir gehen?“ versucht Sophie ihr Glück, die sich gemeinsam mit Moderatorin Michelle Pippan um 21.30 Uhr in der Bergkulisse von Mönichkirchen auf die Suche nach ihrem Mr. Right macht. Das „Was gibt es Neues?“-Rateteam – Günther Lainer, Caroline Athanasiadis, Hosea Ratschiller, Verena Scheitz und Viktor Gernot – begeht um 22.35 Uhr den Welttoilettentag.

„Gery Seidl: beziehungsWEISE“ (um 20.15 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Singen kann er also auch, der Seidl. Sein Programm beginnt Gery Seidl mit einer Hommage an Gott, Karel Gott. Danach geht es ganz irdisch weiter: Gery Seidl will aufs Land ziehen und ein Haus bauen. Also eigentlich nicht bauen, sondern vielmehr zu- und umbauen. Und zwar das Haus der Urli. Klitzekleiner Haken an der Sache: Die Urli erfreut sich bester Gesundheit und bewohnt ihr Haus noch selbst. Aber wo soll er denn grillen, wenn nicht im Garten der Urli? Weil Grillen, das kann er auch, der Seidl. Und liefert gute Tipps frei Haus. Und er lernt die unterschiedlichsten Menschen kennen auf seinem Weg zum Eigenheim im Grünen: Baumeister, Fertigteilhausmaklerinnen, Notare und Landesräte. Viele Beziehungen, die es weise zu knüpfen gilt, wenn man sich möglichst schnell daheim fühlen will am Land und unter den Leuten.

„Willst Du mit mir gehen?“ (um 21.30 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Sophie liebt das Reisen, Tanzen und ihren Hund. Jetzt ist sie bereit, ihr Herz an ihren Traummann zu verschenken. Ein Gentleman mit Haltung, Gefühl und Standfestigkeit soll es sein. Begleitet von Moderatorin Michelle Pippan macht sie sich in der Bergkulisse von Mönichkirchen auf die Suche nach ihrem Mr. Right und trifft dabei auf vier Kandidaten, die sich mit Charme, Mut und Eigenheiten um ihr Herz bemühen.

Einen vielversprechenden Anfang legt der Bankangestellte Richard hin, als er die gemeinsame Wanderung im Hemd antritt und Sophie direkt Blumen überreicht. Ist er der Gentleman, den sie sucht? Der Heilmasseur Michael darf sich beim Beziehungstest von seiner poetischen Seite zeigen und punktet mit Gelassenheit und Humor. Jürgen aus Linz beeindruckt Sophie bereits zu Beginn mit seinem Steckbrief, muss sich jedoch in einem spannenden Duell gegen Michael und Überraschungskandidat Ferdinand behaupten. Denn Ferdinand platzt mitten ins Geschehen. Ehrgeizig und voller Tatendrang möchte er Sophies Herz gewinnen.

„Was gibt es Neues?“ (um 22.35 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Diesmal dreht sich bei Oliver Baier alles im Kreis, genauer um Rollen. Ganz genau um Klopapierrollen. Am Welttoilettentag will der Gastgeber von Günther Lainer, Caroline Athanasiadis, Hosea Ratschiller, Verena Scheitz und Viktor Gernot wissen, warum 1962 die Markteinführung des neuen Toilettenpapiers „Adios“ kurzfristig gestoppt wurde. Nicht hinuntergespült wird das aktuelle Ding der Woche. Die Damen im Rateteam werden in furiose Stimmung versetzt, blankes Entsetzen ist garantiert. Kristina Sprenger, aktuell in der Theaterfassung von „Single Bells“ auf der Bühne, bleibt eiskalt, nicht einmal ein brennender Tannenbaum versetzt sie in Panik. Als Promifragestellerin möchte sie vom Rateteam wissen, was ein „Rollensprung“ ist.