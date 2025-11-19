  • 19.11.2025, 13:17:33
AVISO: Pressekonferenz - Vorstellung des Gesundheitsreformfonds

Wien (OTS) - 

Am 20. November 2025 findet eine Pressekonferenz zur Präsentation des neuen

Gesundheitsreformfonds statt. Der Fonds wird ab 1. Jänner 2026 starten und bildet einen zentralen Baustein für die nachhaltige Weiterentwicklung und Stärkung des österreichischen Gesundheitssystems.

Redner:innen:
Korinna Schumann, Gesundheitsministerin (SPÖ)
August Wöginger, Klubobmann ÖVP
Yannick Shetty, Klubobmann NEOS

Im Rahmen der Pressekonferenz werden die Details zum Fonds sowie die weiteren Umsetzungsschritte erläutert.

Datum: 20.11.2025
Uhrzeit: 12:45 Uhr

Ort: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Stubenring 1, 1010 Wien
Pressezentrum 5. Stock – Zutritt über den Besucher:inneneingang.

Um Anmeldung unter kommunikation@sozialministerium.gv.at wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at

