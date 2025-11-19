  • 19.11.2025, 13:04:32
  • /
  • OTS0123

Nationalrat - Babler: „Gerade in Zeiten von Desinformation brauchen wir vielfältige, unabhängige und starke Medien“

Vizekanzler und Medienminister plädiert für Reform der Medienförderung – derzeitiges Modell nicht zielgerichtet – wissenschaftliche Analyse als Grundlage für Qualitätskriterien

Wien (OTS) - 

Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler rief heute, Mittwoch, im Nationalrat dazu auf, dem Antrag zur Neugestaltung der Medienförderung zuzustimmen. Die geplante Reform schaffe die Rahmenbedingungen für Qualität, Innovation und strukturelle Unabhängigkeit heimischer Medien. Denn gerade „in Zeiten von Desinformation und gezielten Angriffen auf unsere demokratische Kultur brauchen wir vielfältige, unabhängige und somit starke Medien“, betonte Babler. ****

Mit den bestehenden Instrumenten gelinge es nicht, den rasanten Entwicklungen am Medienmarkt wirksam zu begegnen: „Der Mediensektor befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen – globale Konzerne verschieben Marktlogiken, ziehen Werbegelder ab und gewinnen zunehmend an publizistischem Einfluss. Gleichzeitig hat sich die Art und Weise, wie wir Medien nutzen, rasant verändert und weitere Umbrüche, etwa durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz, stehen bevor oder sind bereits im Gange“, so Babler.

Babler verwies darauf, dass viele heimische Medienunternehmen mit diesen Entwicklungen nicht oder nur teilweise Schritt halten konnten: „Ihre Geschäftsmodelle geraten immer stärker unter Druck, sichtbar vor allem bei der aktuellen Kündigungswelle und dem Abbau von journalistischen Ressourcen“, so der Medienminister. Dass viele Medien trotz des aktuellen Förderungsvolumens von über 80 Mio. Euro pro Jahr (mehr als 100 Mio. Euro ab 2026) in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation sind, zeige, dass dieses Geld nicht zielgerichtet eingesetzt wird, so Babler. Deshalb habe man bereits im Regierungsprogramm beschlossen, dass die Förderstruktur weiterentwickelt werden muss.

Auch der Rechnungshof komme zu dem Schluss, dass die bestehenden Medienförderungen zu fragmentiert und zu wenig zielgerichtet sind. „Es braucht also eine grundlegende Reform, und die wollen wir angehen“, so Babler, der betont, dass eine wissenschaftliche Analyse als Grundlage für die Neugestaltung der Medienförderung dienen wird. Ausgewiesene Expert*innen sollen Qualitätskriterien, unabhängige Bewertungsverfahren und Vorschläge für eine moderne Förderarchitektur entwickeln. (Schluss) lw/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright