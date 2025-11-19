Aluminium-Architektur-Preis 2025 vergeben

Wien (OTS) -

Am 13. November 2025 vergab das Aluminium-Fenster-Institut (AFI) in Zusammenarbeit mit der Architekturstiftung Österreich und der IG Architektur im Raum der IG Architektur in Wien den 14. Aluminium-Architektur-Preis.

Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung erhielt die Karl und Bremhorst Architekten ZT GmbH den Aluminium-Architektur-Preis 2025 für ihr eingereichtes Projekt "Die Sport-Arena Wien". Außerdem entschied sich die Fachjury, einen Sonderpreis zu vergeben: Der Anerkennungspreis für nachhaltige Architektur ging an Arch. DI Yvonne Biering von cy architecture für ihr eingereichtes Projekt "The Flash".

Die Sport-Arena Wien überzeugt auf ganzer Linie

Im Rahmen des diesjährigen Aluminium-Architektur-Preises würdigt die Fachjury die Sport-Arena Wien als herausragenden, wegweisenden Neubau mit hoher gesellschaftlicher und infrastruktureller Bedeutung. Auf dem Gelände des ehemaligen Ferry-Dusika-Hallenstadions entstand ein moderner Sportkomplex mit drei unabhängig nutzbaren Hallen für Ballsport, Geräteturnen und Leichtathletik – die Anlage bietet Platz für bis zu 3.000 Zuschauer:innen und ermöglicht jährlich rund 38.000 Nutzungsstunden.

Mit beeindruckender technischer und ökologischer Innovation setzt das Projekt Maßstäbe: Es umfasst 13.000 m² Sportfläche, rund 20 verschiedene Sportarten und ist auf „klimaaktiv Gold“-Standard ausgelegt. Auf dem Dach befindet sich eine der größten Photovoltaik-Thermie-PVT-Anlagen Europas, unterstützt durch Bauteilaktivierung, Wärmepumpen und Tiefensonden. Die Wiederverwertung von rund 95 % der Baurestmassen sowie eine ressourcenschonende Baustellenlogistik unterstreichen das ganzheitliche Konzept.

Architektonisch überzeugt die Arena durch klare Formen, lichtdurchflutete Innenräume, eine raffinierte Stapelung der Hallen und präzise metallbauerische Verarbeitung – sie verbindet modernste Sport­infrastruktur mit städtischem Umfeld.

Entscheidend für die Jury war vor allem die Funktion des Neubaus als integraler Bestandteil der kommunalen Infrastruktur: ein lebendiger Ort für Vereine, Schulen und sportliche Begegnung – und damit ein zentraler Beitrag zu Teilhabe, Austausch und gelebter Gemeinschaft.

The Flash zeigt, wie Bestandsarchitektur heute glänzt

Im Rahmen des diesjährigen Aluminium-Architektur-Preises zeichnet die Fachjury “The Flash” mit der Anerkennung für nachhaltige Architektur aus – eine Boulderhalle im 20. Wiener Bezirk, die auf beispielhafte Weise zeigt, wie qualitätsvolle Architektur im Bestand gelingen kann. In einer ehemaligen Lagerhalle und Garage entstand ein moderner Sport- und Begegnungsort, der den Charakter des Bestands bewusst bewahrt und zugleich durch präzise gesetzte Einbauten, helles Holz und Farbakzente eine neue, eigenständige Identität erhält.

Besonderes Augenmerk verdient der ressourcenschonende Umgang mit der vorhandenen Struktur: Der Bestand bleibt sichtbar, Haustechnik und Beleuchtung wurden offen geführt, und wo Eingriffe nicht notwendig waren, blieb die Substanz unangetastet. Die Erneuerung der Energieversorgung – vom Ersatz der alten Ölheizung durch Wärmepumpen bis zur geplanten Photovoltaikanlage – unterstreicht die nachhaltige Haltung des Projekts.

Auch hier war für die Jury neben der hohen Qualität der Umsetzung die gesellschaftliche Bedeutung ausschlaggebend: “The Flash” ist – ebenso wie der diesjährige Preisträger – ein kommunales Infrastrukturprojekt, das Gemeinschaft, Austausch und Teilhabe stärkt. Ein Ort, der Sport, Begegnung und gelebte Gemeinschaft auf zeitgemäße Weise zusammenführt.

Gemeinsam für Baukultur mit Aluminium

Der Aluminium-Architektur-Preis 2025 wurde durch das starke Engagement führender Unternehmen aus der Branche ermöglicht: AGRU , AluKönigStahl , ALUSOMMER , AMFT , BIG , CBC , Heidenbauer , IGP Powder Coatings , KBO , Metallbau Leicht , Piesslinger , Renner Glas- und Metallbau , TIGER Coatings , Metallbau Wastler . Beide Projekte wurden mit vielen namhaften Gästen aus der Branche gebührend gefeiert.

Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Aluminium-Architektur-Preises 2025 für die Sport-Arena Wien! Die Sport-Arena Wien ist ein Leuchtturmprojekt für nachhaltiges Bauen. Das Gebäude ist energieautark, erfüllt höchste Umweltstandards und wurde mit dem „klimaaktiv Gold“-Zertifikat ausgezeichnet. Die konsequente Verwendung von Aluminiumkonstruktionen zeigt wie technische Exzellenz und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen. Die rundumlaufende Glasfassade aus einer Aluminium-Pfosten-Riegel-Konstruktion überzeugt durch ihre Transparenz, Langlebigkeit, Flexibilität und vollständige Rezyklierbarkeit. Die vorgehängten Aluminiumverbundplatten, die auch bei Untersichten, Loggien und bis hin zu Dachrandverkleidungen Verwendung finden, gewährleisten im Sinne der Nachhaltigkeit die einfache Rückbaumöglichkeit. Die Sportarena Wien bietet ihren Besuchern die Möglichkeit zur sportlichen indoor-Betätigung, bei gleichzeitiger beeindruckender Sicht auf Umgebung sowie Ausblick über die Donau. Wir gratulieren allen Beteiligten zu diesem großartigen Erfolg.

