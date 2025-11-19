Na (Ja) Genau: Die intelligent-humorvolle Sendung feiert Okto

WIEN (OTS) -

Der intelligent-humorvollen Sendung NA (JA) GENAU wäre es durchaus zuzutrauen, dass sie einfach ihren unrunden 11. Geburtstag feiert. Für eine einstündige Spezialsendung am 28. November 2025 um 18:00 Uhr holt das inklusive Format allerdings das Team von OKTO hinter der Kamera sowie Sendungsmacher*innen vor den Vorhang. Damit macht NA (JA) GENAU seinem Host wohl das schönste Geburtstagsgeschenk. Die Sondersendung ist der perfekte Auftakt für die Live-Übertragung „20 JAHRE OKTO. GEMEINSAM STRAHLEN“ von 20:00 bis 23:00 Uhr aus dem WUK.



Das bewährte Team von Kurt van der Vloedt (Kamera) und Ernst Tradinik (Regie) wirft einen Blick auf die Highlights verschiedenster Sendungen und bittet das OKTO-Team von Geschäftsführer Christan Jungwirth bis zur Social-Media-Chefin Vivien Heinrich zum Interview. Dabei stellt der charismatische Moderator und Sendungs-Urgestein Marcell Vala berechtigte Fragen: „Was macht ein Geschäftsführer eigentlich?“, „Warum arbeitest du hier?“ und: „Was wünscht du dir für OKTO?“



Der Verein MENSCHEN & MEDIEN ist die Produktionsfirma von NA (JA) GENAU. In dieser Sendereihe lernen Menschen mit (Lern-)Behinderungen journalistische Grundfertigkeiten, Moderation und Umgang mit Kamerateam. Dabei orientiert sich die Arbeit an die Kompetenzen der Moderator:innen. Humor ist wichtiger Bestandteil der Sendung und der Arbeit daran. Neben inklusiven Themen wie der Diversityball oder E-Rolli-Fußball berichtet NA (JA) GENAU auch über Bollywoodtanz oder Kabarettist:innen. Seit drei Jahren gibt es die NA (JA) GENAU - Breitenseer Lichtspiele Kinogespräche im ältesten Kino Wiens, in dem österreichische Filmschaffende vorgestellt werden. Von Beginn an im Team sind Moderator Marcell Vala, Kameramann Kurt Van der Vloedt und Regisseur Ernst Tradinik. Schon moderiert hat auch Antonia Bögner. Stefan Jaindl, Flora Rabinger, Holly Hurtig, Volker Aslan, Mattias Freyenschlag und andere waren ebenso bereits als Moderator:innen aktiv. Ernst Tradinik, Initiator des Projekts, wollte eigentlich nur wissen, ob denn so ein inklusives Fernsehformat funktioniert? Und das tut es. Seit mittlerweile elf Jahren.

Weiteres Bildmaterial und einen Trailer zur Folge finden Sie hier: https://we.tl/t-oYMKLbzXNz. Der Link ist drei Tage abrufbar. Credits und Bildbeschreibungen finden Sie ebendort.

NA (JA) GENAU: OKTO Jubiläumssendung

Die intelligent-humorvolle Sendung gratuliert seinem Host OKTO zum 20. Geburtstag

Datum: 28.11.2025, 18:00 Uhr - 28.11.2025, 19:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: www.okto.tv

URL: https://www.okto.tv/de/sendereihe/najagenau