Ontime Logistics hilft schlagkräftig bei Kinder-Hilfsprojekt in Indien

Salzburg (OTS) -

Seit Anfang 2025 unterstützt die in Salzburg beheimatete Spedition Ontime Logistics ein Hilfsprojekt für sozial benachteiligte Kinder in ländlichen Regionen Indiens: Unter der Federführung von Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger-Marusa werden Selbstverteidigungs- und Sportkurse angeboten sowie der Zugang zu Bildung erleichtert. Anlässlich des 10-Jahres-Jubiläums der Initiative reiste Ontime-Geschäftsführer Moritz Schäffner gemeinsam mit Alisa Buchinger-Marusa nach Bihar, um sich vor Ort über den aktuellen Status des von SONNE International koordinierten Projektes zu informieren.

Neben den sportlichen Aktivitäten wurden den Schülerinnen und Schülern auch neue Schuluniformen zur Verfügung gestellt. „Es war großartig zu sehen, wie die Kinder ihr Bestes gegeben haben und mit so viel Begeisterung an den Wettkämpfen teilgenommen haben“, so Moritz Schäffner. „Dieser Wettkampf ist ein Symbol für die Wirkung des Projekts, das wir als exklusiver Sponsor nachhaltig unterstützen.“

Für das familiengeführte Logistikunternehmen ist das Projekt nicht nur ein soziales Engagement, sondern auch eine strategische Investition in den stark wachsenden Markt Indien. „Das Projekt SONNE International ist für uns Ausdruck unserer Überzeugung, dass soziale Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen müssen“, erklärt Moritz Schäffner. „Indien ist ein Schlüsselmarkt für unsere Kunden aus der verladenden Industrie und somit auch für uns. Mit unserer exklusiven Partnerschaft leisten wir einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region. Gleichzeitig stärken wir unser Netzwerk und vertiefen unsere Expertise im indischen Markt.“

