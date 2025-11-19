Bausparkasse Wüstenrot erzielt Top-Rating

Salzburg (OTS) -

Die international renommierte Rating-Agentur Moody’s hat gestern Abend die Bonität der Bausparkasse Wüstenrot AG um eine Stufe von Baa1 auf A3 mit stabilem Ausblick angehoben. Ausschlaggebend für die bessere Einschätzung war vor allem die steigende Geschäftsdiversifikation durch das starke Gewinnwachstum im Versicherungsbereich, kombiniert mit anhaltend positiven Solvenz- und Liquiditätskennzahlen. Mit einem „baseline credit assessment“ von a3 (das ist die eigenständige Bonität eines Unternehmens ohne Berücksichtigung möglicher externer Unterstützungsmaßnahmen wie z. B. Staats- oder Konzernhilfen) positioniert sich die Bausparkasse Wüstenrot derzeit als einziges Kreditinstitut Österreichs mit diesem Spitzenwert.

„Die Anhebung des Ratings ist ein weiterer Beweis für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Wüstenrot und wird die Vertrauensbasis zu unseren Kund:innen und Anlegern weiter stärken“, betonte Dr. Susanne Riess-Hahn.

Mag. Gregor Hofstätter-Pobst, CFO/CRO der Wüstenrot Gruppe, unterstrich, dass das Rating-Upgrade den Kapitalmarktzugang der Bausparkasse als etablierte Emittentin weiter verbessert und sich positiv auf die Refinanzierungskosten auswirken wird.

Die Wüstenrot Gruppe bietet als einziger Allfinanzdienstleister in Österreich maßgeschneiderte Lösungen für eine nachhaltige Finanzplanung. Die Produktpalette umfasst Sparen, Finanzieren, Versichern und Vorsorgen. Das Unternehmen kann zudem auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken: In diesem Jahr feiert die Bausparkasse Wüstenrot ihr 100-jähriges Jubiläum. Dieser Meilenstein bestätigt nicht nur die langjährige Erfahrung, sondern auch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner für seine Kund:innen.