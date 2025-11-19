Samariterbund und Bundesheer erhalten offizielles EU-Zertifikat für gemeinsames „Trinkwasseraufbereitungsmodul Österreich“

Wien (OTS) -

Das „Trinkwasseraufbereitungsmodul Österreich“ – eine gemeinsame Einheit bestehend aus SA-RRT (Samaritan Austria – Rapid Response Team: spezialisierte Katastrophenhilfeeinheit des Samariterbundes) und AFDRU (Austrian Forces Disaster Relief Unit: Katastrophenhilfeeinheit des Österreichischen Bundesheeres) – wurde in den European Civil Protection Pool (ECPP) aufgenommen. Die Zertifizierung wurde vergangenen Mai im Rahmen der internationalen Großübung EU ModEX Bulgaria 2025 abgeschlossen. Im Rahmen eines Festakts am ABC-Abwehrzentrum Korneuburg überreichte Bundesministerin Klaudia Tanner am vergangenen Montag die offiziellen Zertifizierungs-Patches an die beteiligten Organisationen.

Stimmen zur erfolgreichen Zertifizierung

Bundesministerin Klaudia Tanner betont die Bedeutung der internationalen Kooperation: „Ob Dürre, Unwetter oder Trinkwassermangel – im Ernstfall zählt jede Minute. Mit der erfolgreichen Zertifizierung zeigt das Bundesheer gemeinsam mit dem Samariterbund erneut, wie rasch, verlässlich und international einsatzbereit unsere Expertinnen und Experten sind. Mein Dank gilt allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihre Professionalität!“

Samariterbund-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller ergänzt: „Die gemeinsame Zertifizierung des Trinkwasseraufbereitungsmoduls zeigt eindrucksvoll, wie wertvoll die enge Zusammenarbeit zwischen zivilen und militärischen Organisationen ist. Regelmäßige gemeinsame Übungen stärken Koordination, Kommunikation und Einsatzfähigkeit – in Österreich und darüber hinaus.“

Über SA-RRT und AFDRU

Das SA-RRT des Samariterbundes ist eine spezialisierte internationale Katastrophenhilfeeinheit, die regelmäßig an grenzüberschreitenden Einsätzen, Trainings und internationalen Fortbildungen teilnimmt.

Die AFDRU ist die internationale Katastrophenhilfeeinheit des Österreichischen Bundesheeres und für rasche Hilfseinsätze weltweit konzipiert – von Erdbeben- und Hochwassereinsätzen bis zur Trinkwasserversorgung nach Naturkatastrophen.

Gemeinsam bilden SA-RRT und AFDRU das nun EU-zertifizierte „Trinkwasseraufbereitungsmodul Österreich“, das im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzmechanismus schnell und flexibel eingesetzt werden kann.