CAPT MILLION: Start zum großen Pokerfinale 2025

Nach dem überwältigenden Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr mit 3.400 Entries und einem Gesamtpreisgeld von 1,7 Millionen Euro fiebert die Pokercommunity dem Finale der CAPT MILLION 2025 im Casino Baden entgegen. 2024 setzte sich Stefan Stanojevic aus Serbien gegen alle Konkurrent:innen durch und erhielt dafür 172.200 Siegerpreisgeld. Auch heuer verspricht das Poker-Großevent von Casinos Austria ein Turnier der Superlative zu werden.

Bereits seit Wochen laufen die Starttage in den österreichischen Casinos, und das Interesse ist ungebrochen. Schon 1.340 Entries und ein Preispool von beeindruckenden 670.000 Euro wurden vor dem großen Finale erzielt – ein starkes Zeichen dafür, dass die CAPT MILLION wieder Maßstäbe setzen wird.

Vom 20. November bis 1. Dezember 2025 verwandelt sich das Casino Baden erneut in den Mittelpunkt der österreichischen und internationalen Pokerlandschaft. Mehr als 50 Pokertische stehen bereit, um Spieler:innen aus vielen Nationen zu begrüßen. Täglich wird außerdem spannendes Cash Game ab den Limits 1/3 Euro bis 04:00 Uhr angeboten.

Die Highlights der CAPT MILLION 2025

Main Event – 550 Euro Buy-in

Das Herzstück des Events. Wie schon im Vorjahr wird hier mit einem enormen Preispool und einem international besetzten Teilnehmerfeld gerechnet.

Für jene, die Poker auf höchstem Niveau erleben wollen.

Ein Fixpunkt, der jedes Jahr wächst und die Vielfalt der Pokercommunity zeigt.

Dieser internationale Trend hält nun auch Einzug bei der CAPT MILLION. Spannung und Überraschungen sind garantiert.

Die beliebte Action-Variante darf natürlich nicht fehlen.

Zahlreiche Möglichkeiten, sich günstig für das Main Event zu qualifizieren.

Auch heuer setzt Casinos Austria auf ein umfassendes, modernes Pokerangebot und eine perfekte Turnierorganisation. Die CAPT MILLION hat sich bereits nach einem Jahr als neues Leuchtturm-Projekt etabliert – und 2025 verspricht, noch größer, spannender und internationaler zu werden.

„Die enorme Resonanz bereits vor dem Finale zeigt, welche Bedeutung die CAPT MILLION für die Pokercommunity gewonnen hat. Wir freuen uns auf ein spektakuläres Event in Baden und auf viele unvergessliche Pokermomente.“, so Casinos Austria Poker Manager Thomas Lamatsch.

Fotos zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/capt-million-2025